Премьер: к чешской инициативе по закупке боеприпасов для Украины присоединится Литва

 
ELTA
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Premjerės Ingridos Šimonytės ir Lenkijos ministro pirmininko Donaldo Tusko susitikimas
Premjerės Ingridos Šimonytės ir Lenkijos ministro pirmininko Donaldo Tusko susitikimas
ФОТО: ELTA / Julius Kalinskas

Литва примкнет к многосторонней инициативе Чехии по закупке и передаче боеприпасов Украине, подтвердила в понедельник премьер-министр Ингрида Шимоните после телефонного разговора с главой правительства Чехии Петром Фиалой.

"Это очень важная инициатива, особенно в данный период, когда поставки боеприпасов в Украину замедлились. Как и до сих пор, Литва по-прежнему будет поддерживать все форматы поддержки, которые повысят способность Украины эффективно защищаться от российской агрессии, защищая тем самым свободу всей Европы", – заявила И. Шимоните.

Как указало Правительство, в рамках данной инициативы страны участвуют в совместной закупке и передаче боеприпасов Украине, определяя доступные для закупки запасы боеприпасов или источники быстрого производства.

В ходе телефонного разговора премьер-министры Литвы и Чехии также обсудили ситуацию с безопасностью в регионе, важность увеличения инвестиций в оборону в Европе и решимость укреплять двусторонние литовско-чешские отношения.

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