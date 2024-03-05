Премьер: к чешской инициативе по закупке боеприпасов для Украины присоединится Литва

"Это очень важная инициатива, особенно в данный период, когда поставки боеприпасов в Украину замедлились. Как и до сих пор, Литва по-прежнему будет поддерживать все форматы поддержки, которые повысят способность Украины эффективно защищаться от российской агрессии, защищая тем самым свободу всей Европы", – заявила И. Шимоните.
Как указало Правительство, в рамках данной инициативы страны участвуют в совместной закупке и передаче боеприпасов Украине, определяя доступные для закупки запасы боеприпасов или источники быстрого производства.
В ходе телефонного разговора премьер-министры Литвы и Чехии также обсудили ситуацию с безопасностью в регионе, важность увеличения инвестиций в оборону в Европе и решимость укреплять двусторонние литовско-чешские отношения.