Премьер Литвы: грузинский народ надеется на нашу поддержку

„Думаю, что для нас это очень важная связь, и было бы жаль ее терять. Потому что эта связь уже не с исполнительной властью, не с парламентом, не с правительством, потому что эту связь, учитывая установки политиков, трудно поддерживать. Поэтому очевидно отклонение от того, что мы считаем европейским курсом, по различным политическим решениям. Но грузинский народ от этого не меньше заслуживает нашей поддержки“, – заявила И. Шимоните журналистам в Сейме в четверг.
„Отношения с Грузией в Литве особенны на протяжении многих лет. Потому что Литва – одна из тех стран Евросоюза, которая была одним из самых ярких сторонников Восточного партнерства, что называется, before it was cool (букв. до того, как это стало мейнстримом – ELTA)“, – подчеркнула она.
Политик уверяет, что уходящее правительство также предпринимает определенные шаги, чтобы помочь грузинскому народу, борющемуся за свое будущее в Европейском союзе (ЕС).
„Известно, что на своем уровне, несмотря на то что мы уходящее правительство, мы все же сделали определенные вещи и согласовали, например, список национальных санкций со странами Балтии в течение выходных, просто чтобы показать, по крайней мере, со своей стороны, те действия, которые мы можем сделать. Но я думаю, что это именно то, чего действительно ждет от нас грузинский народ“, – подчеркнула премьер-министр.