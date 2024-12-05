Премьер Литвы: грузинский народ надеется на нашу поддержку

„Думаю, что для нас это очень важная связь, и было бы жаль ее терять. Потому что эта связь уже не с исполнительной властью, не с парламентом, не с правительством, потому что эту связь, учитывая установки политиков, трудно поддерживать. Поэтому очевидно отклонение от того, что мы считаем европейским курсом, по различным политическим решениям. Но грузинский народ от этого не меньше заслуживает нашей поддержки“, – заявила И. Шимоните журналистам в Сейме в четверг.