Премьер Литвы: грузинский народ надеется на нашу поддержку

„Отношения с Грузией в Литве особенны на протяжении многих лет. Потому что Литва – одна из тех стран Евросоюза, которая была одним из самых ярких сторонников Восточного партнерства, что называется, before it was cool (букв. до того, как это стало мейнстримом – ELTA)“, – подчеркнула она.