Премьер Литвы: дискуссии об обороне ведут к новому налогу

"Мы должны говорить не просто о мистическом выделении 3% ВВП на национальную безопасность и оборону, а о том, откуда должны взяться эти полпроцента. В моем понимании это неизбежно ведет к дискуссии о налогах", - журналистам в Сейме сказала И. Шимоните.

"Все государственные счета оплачиваются одним способом – через налоги", - сказала она.

По словам премьер-министра, при решении вопросов увеличения расходов на национальную оборону также должно быть достигнуто соглашение между политическими партиями.

И между этими партиями, подчеркнула она, разногласий по этому вопросу становится все меньше.

"Если между партиями будет консенсус, и мне кажется, что этого скептицизма осталось меньше, то после того, как мы договоримся о сроке и о финансах, остается только договориться о том, кто и как разделит счет", - сказала премьер, отметив, что консерваторы поддерживают идею всеобщего призыва.