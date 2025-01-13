Премьер Литвы: День защитников свободы знаменует не только утрату, но и победу нашего народа

„День защитников свободы знаменует не только утрату, но и победу нашего народа. Пусть он придает смелости и поддерживает неугасимую веру в силу гражданственности и единства и напоминает нам, что ни в повседневной жизни, ни в критические поворотные моменты истории мы, граждане, не являемся просто пассивными наблюдателями – мы все являемся авторами будущего нашего государства“, - цитируется в сообщении Г. Палуцкас.

„13 Января навсегда останется напоминанием о том, что свобода, которую мы завоевали, сильна лишь настолько, насколько сильна решимость свободных людей ее защищать. Тот, кто применил насилие к безоружному человеку, останется преступником на обочине истории, а тот, кто встал на защиту свободы и достоинства, останется вечным вдохновением и символом самой осмысленной борьбы. Жертва 13 Января обязывает нас чтить память павших защитников Свободы и то, что они и многие смелые, патриотичные люди не отдали агрессору в те роковые дни – свободное и независимое, демократическое Литовское государство“, - добавил премьер-министр.13 января в Литве отмечается День защитников свободы, вспоминая тех, кто погиб 13 января 1991 года во время советской военной агрессии в Вильнюсе.