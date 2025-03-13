Премьер Литвы: больше повторять не буду – коалиция крепкая

„Для меня и оппозиция – очень важный партнер“

„Вероятно, да“, - уточнил Г. Палуцкас, отвечая на вопрос, планируется ли такое заседание на следующей неделе.

„Если возникнет необходимость – когда мы договоримся о налоговых корректировках, то, видимо, всей коалиции нужно будет собраться и договориться о том, как будет проходить голосование“, - ответил он.

На вопрос о том, когда ожидается созыв коалиционного совета, премьер-министр ответил, что такое заседание, скорее всего, состоится на следующей неделе.

„Я уже много раз говорил – больше повторять не буду: коалиция крепкая, сотрудничающая по-деловому, я действительно не вижу необходимости раскалывать коалицию или делать что-то подобное“, - заявил Г. Палуцкас журналистам в Сейме в четверг.

Премьер-министра критиковали за излишнюю снисходительность к своему партнеру по коалиции Ремигиюсу Жемайтайтису, который постоянно оказывается втянутым в новые скандалы. Со своей стороны президент Гитанас Науседа говорил, что видит альтернативы этому партнеру по коалиции.

Говоря в четверг о перспективах изменений в правящем большинстве, лидер Движения либералов Виктория Чмилите-Нильсен заявила, что скептически относится к вероятности смены некоторых партнеров по коалиции. По ее словам, похоже, что Р. Жемайтайтис очень важен для премьер-министра.

Реагируя на подобные рассуждения, Г. Палуцкас указал, что оппозиция также является для него важным партнером.