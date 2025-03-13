2025.03.13 14:56

Премьер Литвы: больше повторять не буду – коалиция крепкая

 
ru.DELFI.lt
ELTA
Gintautas Paluckas
Gintautas Paluckas
ФОТО: Josvydas Elinskas | Delfi

Несмотря на поднимаемые в публичном пространстве вопросы о судьбе правящего большинства, премьер-министр Гинтаутас Палуцкас вновь повторяет, что нет необходимости раскалывать коалицию.

„Я уже много раз говорил – больше повторять не буду: коалиция крепкая, сотрудничающая по-деловому, я действительно не вижу необходимости раскалывать коалицию или делать что-то подобное“, - заявил Г. Палуцкас журналистам в Сейме в четверг.

На вопрос о том, когда ожидается созыв коалиционного совета, премьер-министр ответил, что такое заседание, скорее всего, состоится на следующей неделе.

„Если возникнет необходимость – когда мы договоримся о налоговых корректировках, то, видимо, всей коалиции нужно будет собраться и договориться о том, как будет проходить голосование“, - ответил он.

„Вероятно, да“, - уточнил Г. Палуцкас, отвечая на вопрос, планируется ли такое заседание на следующей неделе.

„Для меня и оппозиция – очень важный партнер“

Премьер-министра критиковали за излишнюю снисходительность к своему партнеру по коалиции Ремигиюсу Жемайтайтису, который постоянно оказывается втянутым в новые скандалы. Со своей стороны президент Гитанас Науседа говорил, что видит альтернативы этому партнеру по коалиции.

Говоря в четверг о перспективах изменений в правящем большинстве, лидер Движения либералов Виктория Чмилите-Нильсен заявила, что скептически относится к вероятности смены некоторых партнеров по коалиции. По ее словам, похоже, что Р. Жемайтайтис очень важен для премьер-министра.

Реагируя на подобные рассуждения, Г. Палуцкас указал, что оппозиция также является для него важным партнером.

„Для меня и оппозиция – очень важный партнер в демократическом парламентском процессе. Когда мы внесем бюджет на 2026 год, оппозиция также сможет продемонстрировать свою любовь к Литве и обороне, проголосовав за бюджет“, - сказал он.

Ответил либералам: небрежный подход к проблемам людей

Отвечая на вопросы журналистов, Г. Палуцкас также отреагировал на заявление лидера Движения либералов В. Чмилите-Нильсен о том, что возглавляемая ею партия не поддержит никакие законодательные инициативы, представленные Р. Жемайтайтисом. Премьер считает, что это свидетельствует об отношении либералов к вопросам, важным для людей.

„Каждый член Сейма имеет право законодательной инициативы, гарантированное Конституцией. Если либералы так небрежно относятся к проблемам людей, то это проблема не людей, а самих либералов“, - заявил премьер.

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