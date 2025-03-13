Премьер Литвы: больше повторять не буду – коалиция крепкая

„Я уже много раз говорил – больше повторять не буду: коалиция крепкая, сотрудничающая по-деловому, я действительно не вижу необходимости раскалывать коалицию или делать что-то подобное“, - заявил Г. Палуцкас журналистам в Сейме в четверг.
На вопрос о том, когда ожидается созыв коалиционного совета, премьер-министр ответил, что такое заседание, скорее всего, состоится на следующей неделе.
„Если возникнет необходимость – когда мы договоримся о налоговых корректировках, то, видимо, всей коалиции нужно будет собраться и договориться о том, как будет проходить голосование“, - ответил он.
„Вероятно, да“, - уточнил Г. Палуцкас, отвечая на вопрос, планируется ли такое заседание на следующей неделе.
„Для меня и оппозиция – очень важный партнер“
Премьер-министра критиковали за излишнюю снисходительность к своему партнеру по коалиции Ремигиюсу Жемайтайтису, который постоянно оказывается втянутым в новые скандалы. Со своей стороны президент Гитанас Науседа говорил, что видит альтернативы этому партнеру по коалиции.
Говоря в четверг о перспективах изменений в правящем большинстве, лидер Движения либералов Виктория Чмилите-Нильсен заявила, что скептически относится к вероятности смены некоторых партнеров по коалиции. По ее словам, похоже, что Р. Жемайтайтис очень важен для премьер-министра.
Реагируя на подобные рассуждения, Г. Палуцкас указал, что оппозиция также является для него важным партнером.
„Для меня и оппозиция – очень важный партнер в демократическом парламентском процессе. Когда мы внесем бюджет на 2026 год, оппозиция также сможет продемонстрировать свою любовь к Литве и обороне, проголосовав за бюджет“, - сказал он.
Ответил либералам: небрежный подход к проблемам людей
Отвечая на вопросы журналистов, Г. Палуцкас также отреагировал на заявление лидера Движения либералов В. Чмилите-Нильсен о том, что возглавляемая ею партия не поддержит никакие законодательные инициативы, представленные Р. Жемайтайтисом. Премьер считает, что это свидетельствует об отношении либералов к вопросам, важным для людей.
„Каждый член Сейма имеет право законодательной инициативы, гарантированное Конституцией. Если либералы так небрежно относятся к проблемам людей, то это проблема не людей, а самих либералов“, - заявил премьер.