Премьер: Литва не замедлит воспользоваться расширенными возможностями заимствования на оборону

„Литва заинтересована в том, чтобы в полной мере воспользоваться гибкостью фискальных правил Евросоюза, что позволит стремящимся к этому государствам-членам значительно увеличить расходы на оборону. Мы готовы, без промедления, увеличить инвестиции в оборону“, – заявил Г. Палуцкас журналистам в понедельник после встречи с премьер-министром Эстонии.
Глава правительства напомнил, что на сегодняшний день Литва выделяет на национальную оборону почти 4 проц. ВВП, а в период 2026–2030 годов планирует ежегодно увеличивать расходы на оборону до 5-6 проц. ВВП.
Как заявил на прошлой неделе министр финансов Римантас Шаджюс, Европейская Комиссия (ЕК) к лету создаст правовую основу для заимствований выше Маастрихтского критерия в 3 проц. ВВП, разрешив не включать в дефицит расходы на оборону в размере 1,5 проц. ВВП.
На прошлой неделе Г. Палуцкас выразил мнение, что такая возможность является единственным преимуществом нового плана обороны ЕС. Этот план обороны, или так называемая Белая книга „Европейская оборона – подготовка 2030“, создает условия для предоставления членам ЕС оборонных кредитов на сумму до 150 млрд евро.
Как рассказал Г. Палуцкас, он со своим эстонским коллегой согласны, что сообществу следует как можно скорее приступить к „серьезным инвестициям в оборону“.
„Вместе с уважаемым (эстонским – ELTA) премьер-министром мы поддерживаем новейшие предложения ЕК и направление дальнейших действий, представленное в Белой книге Комиссии о будущем европейской обороны. Мы готовы конструктивно работать над скорейшей реализацией этих предложений“, – подчеркнул Г. Палуцкас.
На прошлой неделе президент Гитанас Науседа заявил, что из-за низкого соотношения госдолга к ВВП у Литвы, по сравнению с другими странами, будет больше возможностей воспользоваться новыми европейскими инструментами заимствования на оборону.