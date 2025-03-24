Премьер: Литва не замедлит воспользоваться расширенными возможностями заимствования на оборону

„Литва заинтересована в том, чтобы в полной мере воспользоваться гибкостью фискальных правил Евросоюза, что позволит стремящимся к этому государствам-членам значительно увеличить расходы на оборону. Мы готовы, без промедления, увеличить инвестиции в оборону“, – заявил Г. Палуцкас журналистам в понедельник после встречи с премьер-министром Эстонии.

Глава правительства напомнил, что на сегодняшний день Литва выделяет на национальную оборону почти 4 проц. ВВП, а в период 2026–2030 годов планирует ежегодно увеличивать расходы на оборону до 5-6 проц. ВВП.