Премьер: иск "Беларуськалия" против Литвы на 12 млрд евро – средство политического давления

„Никак не расцениваю, арбитраж и оценит обоснованность этих исков – будь то 16, 10 или 12 млрд евро, не производит никакого впечатления. Мы считаем, что это средство политического давления“, – заявил журналистам во вторник Г. Палуцкас.

По его словам, правительство не будет предпринимать никаких действий, поскольку дальнейший ход событий будет зависеть от юристов, представляющих Литву в арбитражном деле.

„Есть юристы, которые делают свою работу, и они ее сделают. Мы считаем, что позиция Литвы правильная“, – подчеркнул премьер-министр.

Между тем, министр транспорта Эугениюс Сабутис заявил, что пока не может комментировать ситуацию.