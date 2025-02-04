Премьер: иск "Беларуськалия" против Литвы на 12 млрд евро – средство политического давления

„Никак не расцениваю, арбитраж и оценит обоснованность этих исков – будь то 16, 10 или 12 млрд евро, не производит никакого впечатления. Мы считаем, что это средство политического давления“, – заявил журналистам во вторник Г. Палуцкас.
По его словам, правительство не будет предпринимать никаких действий, поскольку дальнейший ход событий будет зависеть от юристов, представляющих Литву в арбитражном деле.
„Есть юристы, которые делают свою работу, и они ее сделают. Мы считаем, что позиция Литвы правильная“, – подчеркнул премьер-министр.
Между тем, министр транспорта Эугениюс Сабутис заявил, что пока не может комментировать ситуацию.
„Позиция Минтранса полностью правовая – мы сможем это комментировать только и только тогда, когда сможем это сделать. В данном случае я не имею права комментировать (…), чтобы другая сторона не запустила следующих правовых действий“, – заявил министр журналистам.
Как сообщила в понедельник Постоянная палата третейского суда (ППТС) (Permanent Court of Arbitration) в Гааге, „Беларуськалий“ пытается взыскать с Литвы более 12 млрд долларов убытков (11,8 млрд евро).
По данным суда, заявление было подано 2 декабря 2024 года, а арбитражная процедура против Литвы была инициирована белорусской госкомпанией 17 октября 2023 года.
О том, что сумма требуемого от Литвы ущерба может достигать почти 12 млрд евро, впервые сообщил портал LRT в декабре прошлого года со ссылкой на источники.
Однако, по информации портала, литовская сторона рассматривает новое заявление как попытку запугивания со стороны „Беларуськалия“, поскольку при смене власти появляется возможность заставить Литву сесть за стол переговоров или добиваться соглашения через арбитраж.
В ноябре прошлого года тогда еще будущий премьер-министр Гинтаутас Палуцкас подтвердил, что ранее обсуждал вопросы санкций с адвокатом Вилюсом Никитинасом, представляющим интересы компании Birių krovinių terminas, принадлежащей бизнесмену Игорю Удовицкому, – эта компания занимается отгрузкой удобрений „Беларуськалия“ в Клайпеде.
30 процентов акций Birių krovinių terminas принадлежат „Беларуськалию“.