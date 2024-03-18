Премьер и президент встретились и обсудили отставку Анушаускаса: "Не хватало активности"

"Я сообщила президенту о полученном в пятницу заявлении министра об отставке, и мы обсудили последующие шаги", – сказала И. Шимоните после встречи с президентом.
Как заявила глава правительства, ей не хватало активности А. Анушаускаса.
Новость о неожиданной отставке министра появилась в пятницу. Тогда А. Анушаускас ни подтвердил, ни опроверг распространявшиеся в социальных сетях слухи о его отставке, однако пресс-служба правительства в пятницу вечером распространила заявление, в котором говорилось, что премьер-министр получила заявление А. Анушаускаса о выходе из состава Кабинета Министров.
Подробнее о своей отставке в субботу утром рассказал и сам А. Анушаускас. После встречи с президентом Гитанасом Науседой А. Анушаускас сообщил журналистам, что получил от премьер-министра неожиданное предложение уступить пост министра обороны другому политику и занять его место председателя парламентского комитета. Как заявил политик, он отказался от подобной "рокировки".
В свою очередь И. Шимоните написала в своем аккаунте в фейсбуке, что отставка министра обороны А. Анушаускаса не связана с каким-либо резким изменением положения национальной безопасности Литвы или негативными новостями о деятельности министерства. По ее словам, это связано с ожиданием за этот созыв сделать "еще больше и быстрее".
Между тем, председатель Комитета Сейма по национальной безопасности и обороне Лауринас Кащюнас заявил в субботу, что готов занять кресло министра обороны. По его словам, он сделает это, если поступит такое предложение.