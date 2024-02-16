Премьер: давайте дорожить свободой и быть готовыми защищать ее всеми силами

"В этом году мы отмечаем и 75-ую годовщину Декларации Совета Движения борьбы за свободу Литвы. Мы должны почтить память всех борцов за суверенную Литву, которая радует нас сейчас, и не забывать, что завоеванная победа - не подарок", – сказано в поздравлении Шимоните.
"Празднуя истоки независимого Литовского государства, надо всегда помнить, какой высокой является цена свободы. Давайте дорожить свободой и быть готовыми защищать ее всеми силами. Поздравляю всех с 16 февраля", – продолжила премьер.
"Каждое поколение переживает свою борьбу за свободу и обязано преодолевать свои вызовы. Два года назад Кремль начал вторжение в Украину, что показало - в сегодняшнем мире по-прежнему свобода, демократия переживают агрессивные нападки, попираются права человека. Нет сомнений в том, что сегодня украинцы отважно борются не только за свою родину, но и за весь свободный мир и его будущее. Протягивая руку помощи Украине, мы укрепляем фундамент своей свободы, боремся за свое будущее, за то, чтобы Литва никогда не превратилась в развалины и лабиринт окопов", – сказала Шимоните.
"Никакие компромиссы и уступки не могут применяться в отношении убийц мирных жителей Украины. Литва и все демократические силы будут вместе с Украиной до победы, имперские замашки будут обузданы, а виновные осуждены", – прибавила она.
По словам Шимоните, литовцев не должны пугать сгущающиеся тучи военной угрозы.
"Напротив – мы должны быть едиными, сильными и готовыми дать отпор. Чем более едиными и сильными мы будем вместе, тем больше примем участие в победе Украины и всего свободного мира, которой с нетерпением ждем", – сказано в поздравлении главы страны.