Премьер: Баярунас продемонстрировал, что для него значит мнение коллег

Шимоните считает, что сложившаяся ситуация наносит вред интересам Литвы, поэтому ее надо как можно скорее разрешить.

Она заметила, что МИД не мог не реагировать на жалобы работников посольства.

"Я думаю, что сложившаяся ситуация наносит вред интересам Литвы, поэтому важно ее разрешить. Я не вижу возможности игнорирования таких сообщений МИДом, поскольку важно, чтобы работников дипломатической службы слышали и ценили, а возникающие проблемы - решали, в посольствах обычно работает небольшой коллектив, поэтому нездоровая атмосфера серьезно влияет на эффективность работы", – сказала Шимоните.

Она также отреагировала на критику расследования Генеральной инспекции МИДа.

"Расследование, по моим данным, было проведено в установленном на дипслужбе порядке, я думаю, его провели незаинтересованные профессионалы", – подчеркнула премьер.