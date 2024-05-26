Предварительные результаты выборов: Науседа побеждает по всей Литве

На вопрос, удастся ли Науседе получить 75% голосов, Янсонас ответил: "Не знаю, будет ли 75%, но это всего лишь цифры, не суть. Суть - доверие людей, их решение, ведь это небольшие участки, это регионы, понятно, что люди по всей Литве, не только в крупных городах, думают, они думают о будущем Литвы".