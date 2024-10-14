2024.10.14 09:30

Предварительные данные: 8 одномандатников прошли в Сейм

 
ru.DELFI.lt
ELTA
Seimo rinkimai 2024, balsų skaičiavimas
Seimo rinkimai 2024, balsų skaičiavimas
ФОТО: Žygimantas Gedvila | Elta

По предварительным данным Главной избирательной комиссии (Главизбирком), после завершения первого тура выборов 8 одномандатников уже могут радоваться завоеванному месту в новом Сейме.

В Шальчининкско-Вильнюсском одномандатном округе с результатом 48,69 проц. победил член Избирательной акции поляков Литвы-Союза христианских семей (ИАПЛ-СХС) Ярослав Наркевич.

В Антакальнисском одномандатном округе победу одержала премьер-министр и лидер списка от Союза Отечества-Христианских демократов Литвы (СО-ХДЛ) Ингрида Шимоните. Ее поддержали 54,83 проц. избирателей.

От Кедайняйского одномандатного округа в Сейм прошел бывший „трудовик“ Виктор Федоров, Он получил 42,68 проц. голосов избирателей.

В Кельмско-Шилальском одномандатном округе мандат в Сейм в первом туре выборов также получил лидер партии „Заря Немана“ Ремигиюс Жемайтайтис с 47,83 проц. голосов избирателей.

Лидер Движения либералов Виктория Чмилите-Нильсен одержала победу в голосовании по Сянамесчё-Жверинскому одномандатному округу, получив 45,91 проц. голосов избирателей.

От Жемгалос западного округа в Сейм была избрана социал-демократ Вайда Алекнавичене с 41,08 проц. голосов.

Еще один член Социал-демократической партии Литвы – Эугениюс Сабутис – также одержал победу в первом туре выборов, набрав 56,80 проц. голосов всех избирателей.

Кандидат от Избирательной акции поляков Литвы-Союза Христианских семей Рита Тамашунене одержала победу в голосовании по Неменчинскому одномандатному округу, получив 44,67 проц. голосов.

В воскресенье состоялся первый тур выборов в Сейм.

По данным Главизбиркома, общая явка избирателей составила 52,06 проц. граждан Литвы. В досрочном голосовании приняло участие 11,75 проц. граждан, а в день выборов проголосовал 40,31 проц.

Четыре года назад, в 2020 г., явка избирателей составила 47,16 проц.

За 141 мандат депутата Сейма борются 14 партий и одна коалиция. 71 депутат Сейма избирается по одномандатным округам. Если ни один из кандидатов не наберет одной пятой всех голосов избирателей по одномандатному округу, 27 октября состоится второй тур выборов в Сейм.

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