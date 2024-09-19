Представлен план военных комендатур мирного времени: до конца года базовую подготовку пройдут 210 зарегистрировавшихся

Ожидается, что в следующем году базовую военную подготовку пройдут 1500 зарегистрировавшихся, а 2000 будут приглашены на курсы управления дронами, сопротивления гибридным угрозам и обучения навыкам гражданского сопротивления.

По словам министра, с октября до конца года, помимо базовой военной подготовки, 100 зарегистрировавшихся будут приглашены на курс управления дронами, еще 100 – на курс противодействия гибридным угрозам и 200 – на курс практических навыков гражданского сопротивления. Последний также будет включать в себя обучение оказанию первой помощи, обучение распознаванию военной техники, правильному поведению во время обстрелов и приготовлению коктейлей Молотова.

„7 октября первые 70 зарегистрировавшихся будут приглашены на десятидневные курсы военной подготовки, две другие группы – в ноябре“, - сообщил Кащюнас на пресс-конференции в среду.

По словам министра, в первую неделю сентября информационные письма были разосланы всем 6000 зарегистрировавшихся. По его словам, в ближайшие два месяца со всеми зарегистрировавшимися свяжутся в индивидуальном порядке. Кащюнас подчеркнул, что еще оцениваются анкеты желающих стать частью комендатуры, и проверяется, не находятся ли люди в активном или гражданском резерве.

По данным Минобороны, активнее всего в военные комендатуры регистрировались жители Вильнюса – 49,5% зарегистрировавшихся, а самым пассивным был Шальчининкский район – зарегистрировалось всего семь жителей.

Создадут управление военных комендатур