Представлен план военных комендатур мирного времени: до конца года базовую подготовку пройдут 210 зарегистрировавшихся

„7 октября первые 70 зарегистрировавшихся будут приглашены на десятидневные курсы военной подготовки, две другие группы – в ноябре“, - сообщил Кащюнас на пресс-конференции в среду.
По словам министра, с октября до конца года, помимо базовой военной подготовки, 100 зарегистрировавшихся будут приглашены на курс управления дронами, еще 100 – на курс противодействия гибридным угрозам и 200 – на курс практических навыков гражданского сопротивления. Последний также будет включать в себя обучение оказанию первой помощи, обучение распознаванию военной техники, правильному поведению во время обстрелов и приготовлению коктейлей Молотова.
Ожидается, что в следующем году базовую военную подготовку пройдут 1500 зарегистрировавшихся, а 2000 будут приглашены на курсы управления дронами, сопротивления гибридным угрозам и обучения навыкам гражданского сопротивления.
По словам министра, в первую неделю сентября информационные письма были разосланы всем 6000 зарегистрировавшихся. По его словам, в ближайшие два месяца со всеми зарегистрировавшимися свяжутся в индивидуальном порядке. Кащюнас подчеркнул, что еще оцениваются анкеты желающих стать частью комендатуры, и проверяется, не находятся ли люди в активном или гражданском резерве.
По данным Минобороны, активнее всего в военные комендатуры регистрировались жители Вильнюса – 49,5% зарегистрировавшихся, а самым пассивным был Шальчининкский район – зарегистрировалось всего семь жителей.
Создадут управление военных комендатур
По словам полковника Данаса Моцкунаса, курирующего проект военной комендатуры, согласно новой концепции, планируется создание управления военной комендатуры. В его состав войдут шесть региональных военных комендатур в Вильнюсе, Каунасе, Клайпеде, Шяуляй, Паневежисе и Алитусе. Комендатуры также будут созданы в остальных 54 муниципалитетах. Каждая из них будет состоять из мобилизационной, снабженческой и оперативной частей. По словам Моцкунаса, эти структуры будут узаконены уже в следующем году.
По словам полковника, этим комендантам предстоит обеспечить теоретическую и практическую подготовку населения. Она может включать обучение оказанию первой помощи и различные симуляции.
„Военные комендатуры должны обеспечивать мобилизацию, безопасность на закрепленной за ними территории, а третья функция – гражданско-военное сотрудничество“, - сказал Моцкунас.
Функции комендантской единицы
Как сообщалось ранее, во время войны комендантская единица должна обеспечивать комендантский час, установку блокпостов, реквизицию имущества, мониторинг информационной среды, борьбу с незаконными вооруженными формированиями, поддержку и взаимодействие с учреждениями, охрану важных объектов, выполнение задач командующего армией.
В мирное время комендантские единицы будут осуществлять надзор за кадровым резервом, призыв на постоянную обязательную начальную военную службу, призыв резервистов на учения, организацию призывных пунктов, призыв и распределение солдат запаса.