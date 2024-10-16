2024.10.16 14:03

Представлен госбюджет на 2025 год: доходы составят 17,98 млрд евро, расходы – 23,02 млрд евро

 
Жигимантас Шилобритас
ru.DELFI.lt
ELTA
Gintarė Skaistė
Gintarė Skaistė
ФОТО: Dainius Labutis | Elta

В среду на заседании правительства министр финансов Гинтаре Скайсте представила план государственного бюджета на 2025 год. Планируется, что в 2025 г. доходы бюджета составят 17,98 млрд евро, расходы – 23,02 млрд евро. По сравнению с предыдущим годом, ожидается, что поступления в бюджет вырастут на 1 млрд евро (на 5,9 проц.), расходы – более чем на 2,4 млрд евро (на 11,7 проц.).

Долг госсектора в 2025 году составит 43,2 проц. (без учета влияния баланса ЕС и накопления – 42,3 проц.), дефицит – 3 проц.

Министр финансов Гинтаре Скайсте заявила, что наибольшее внимание уделяется трем направлениям, приоритетным в течение всего срока полномочий: увеличению доходов населения, укреплению безопасности и инвестированию в будущее Литвы.

„Большую часть расходов занимают обязательства, вытекающие из закона. Это индексация, которая запрограммирована в законе. Львиная доля в этом приходится на социальное обеспечение“, – сказала Г. Скайсте на заседании правительства.

Министр напомнила, что Маастрихтские критерии все еще действуют, поэтому странам Евросоюза, в том числе Литве, придется поддерживать дефицит бюджета валового внутреннего продукта (ВВП) менее 3 проц., а долг не должен превышать 60 проц. ВВП.

„Планируемый долг Литвы соответствует требованиям Маастрихтских критериев. Однако все возможности заимствования, которые мы могли использовать, были использованы“, – поясняет министр.

По прогнозам Минфина, ВВП в 2025 году должен вырасти на 2,9 проц., инфляция должна составить 2,5 проц.

Между тем, планируемое изменение инвестиций составит 5,6 проц., уровень безработицы – 7,1 проц., а изменение среднемесячной брутто-зарплаты – 7,6 проц.

За счет налога на добавленную стоимость (НДС) в госбюджет поступит 6,83 млрд евро доходов, подоходный налог с населения (ПНН) составит 3,39 млрд евро. ЕС и другие фонды финансовой поддержки принесут в бюджет 2,44 млрд евро, акцизы – 2,18 млрд евро, налог на прибыль – 1,81 млрд евро.

Прочие доходы, в случае одобрения бюджета, составят 802 млн евро, за счет иных налогов бюджет пополнится 448 млн евро.

Планируется, что по сравнению с проектом 2024 г., поступления от НДС вырастут почти на 185 млн евро, от ПНН – на 545 млн евро, а от акцизов – на 321 млн евро.

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