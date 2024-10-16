Представлен госбюджет на 2025 год: доходы составят 17,98 млрд евро, расходы – 23,02 млрд евро

В среду на заседании правительства министр финансов Гинтаре Скайсте представила план государственного бюджета на 2025 год. Планируется, что в 2025 г. доходы бюджета составят 17,98 млрд евро, расходы – 23,02 млрд евро. По сравнению с предыдущим годом, ожидается, что поступления в бюджет вырастут на 1 млрд евро (на 5,9 проц.), расходы – более чем на 2,4 млрд евро (на 11,7 проц.).