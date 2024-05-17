Представителю России выражен решительный протест в связи с незаконными действиями в отношении граждан Литвы

Как указывается в сообщении, МИД повторно подчеркнул представителю России, что данные решения Российской Федерации противоречат общепризнанным нормам международного права, демонстрируют попытки фальсификации исторических фактов и выражают неуважение к Литовской Республике.
Министерство иностранных дел Литовской Республики потребовало немедленного прекращения политически мотивированного преследования граждан Литовской Республики.
Это уже вторая в этом году нота протеста, врученная дипломатам Российской Федерации по поводу политического преследования граждан Литовской Республики. Первая нота была вручена 14 февраля 2024 года.
Напомним, что Россия объявила в розыск бывшего начальника полиции Эстонии Эльмара Вахера, бывшего министра иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсалу, а также нескольких чиновников Литвы, Латвии и Польши, поскольку против них возбуждены уголовные дела об уничтожении и повреждении памятников советским воинам.