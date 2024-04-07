Представители трех стран согласовали декларацию: призывают запретить экспорт и транзит российских продуктов питания

"Мы приняли пять важных пунктов, которые будем дорабатывать. Первый пункт касается запрета экспорта и транзита российских и белорусских продуктов питания, зерна. Второй пункт – найти пути для интервенционных закупок. (…) Нам также необходимо сосредоточиться на общем пакете помощи Украине, чтобы восстановить рынки, которые были у Украины до войны", - сказал журналистам после встречи Старкявичюс.
"Было решено, что мы встретимся снова, если возникнут проблемы в ближайшем будущем. Есть еще вопрос транзита, мы его обсуждали, никаких решений с польской стороны не принято, но это следующий этап", - отметил он.
Старкявичюс заверил, что такого рода встречи являются шагом вперед в поисках взаимного согласия. Он надеется, что принятый документ поможет найти и европейские решения.
"Очень важно то, что политики и фермеры впервые сели за общий стол и сделан шаг вперед", - сказал политик.
"Надеемся, что совместный документ поможет принять решения на совещаниях европейских лидеров", - надеется он.
Пранцкетис: уже на следующей неделе мы можем принять закон о запрете ввоза российского зерна
Председатель парламентского Комитета по сельским делам Викторас Пранцкетис сказал, что в настоящее время необходимо запретить транзит и импорт российского зерна, и литовский парламент может проголосовать за такой закон уже на следующей неделе.
"Мы договорились, что примем такую декларацию после ее окончательного согласования. Прежде всего, необходимо запретить как транзит, так и импорт российского зерна, что мы и представили в первоначальной версии закона. Закон может быть принят уже на следующей неделе после рассмотрения в Комитете по национальной безопасности и обороне", - сказал Пранцкетис.
"Мы говорили о том, что на границе есть элементы недобросовестной торговли, зерно из одной страны происхождения становится другой, мед, в том числе, поэтому мы включили пункт о недобросовестной торговле", - пояснил он, отметив, что сейчас важно сесть за общий стол и договориться о дальнейших шагах.