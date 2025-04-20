Представители США, интересовавшиеся литовскими яйцами в марте, больше не проявляли интереса

„Насколько мне известно, дальнейших комментариев от посольства США не поступало“, — сообщил Г. Каузонас агентству Elta.

Посольство США в Литве не смогло ответить, действительно ли Вашингтон интересуют литовские яйца.

„Посольство США в Литве не располагает информацией по этому вопросу“, — ответили Elta в посольстве США.

Компания Lit Egg также общалась с представителями США по вопросам экспорта. Как поясняет ее менеджер Дмитрий Бушнев, узнав, что компания ориентируется на литовский рынок, представители Вашингтона прекратили дальнейшее общение.