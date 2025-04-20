Представители США, интересовавшиеся литовскими яйцами в марте, больше не проявляли интереса

„Насколько мне известно, дальнейших комментариев от посольства США не поступало“, — сообщил Г. Каузонас агентству Elta.
Посольство США в Литве не смогло ответить, действительно ли Вашингтон интересуют литовские яйца.
„Посольство США в Литве не располагает информацией по этому вопросу“, — ответили Elta в посольстве США.
Компания Lit Egg также общалась с представителями США по вопросам экспорта. Как поясняет ее менеджер Дмитрий Бушнев, узнав, что компания ориентируется на литовский рынок, представители Вашингтона прекратили дальнейшее общение.
„Мы заявили о своей позиции. Мы нацелены на внутренний рынок, а не на выход на неизведанные территории. Поэтому с нами никто не говорил по этому поводу, и мы продолжаем двигаться в своем направлении“, — заявил Д. Бушневс.
Как сообщало издание Verslo žinios в начале марта, посольство США в Варшаве запросило информацию о возможном экспорте и встретилось с руководителями литовских компаний.
С 2022 года в США распространяется птичий грипп. По данным Министерства сельского хозяйства США, от этой болезни погибло более 166 млн птиц.
Как ранее сообщала Guardian, это привело к рекордным ценам на яйца в США — в конце февраля упаковка из двенадцати яиц стоила почти 6 долларов.