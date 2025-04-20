2025.04.20 17:00

Представители США, интересовавшиеся литовскими яйцами в марте, больше не проявляли интереса

 
Elta
ru.DELFI.lt
Balti kiaušiniai
Balti kiaušiniai
ФОТО: Pixel-Shot | Shutterstock

В начале марта посольство США в Варшаве обратилось к литовским производителям с просьбой оценить возможности экспорта яиц в Америку, которая столкнулась с нехваткой этого продукта. Однако, по словам директора Литовской ассоциации птицеводов Гитиса Каузонаса, после этого обращения США больше не проявляли интереса.

„Насколько мне известно, дальнейших комментариев от посольства США не поступало“, — сообщил Г. Каузонас агентству Elta.

Посольство США в Литве не смогло ответить, действительно ли Вашингтон интересуют литовские яйца.

„Посольство США в Литве не располагает информацией по этому вопросу“, — ответили Elta в посольстве США.

Компания Lit Egg также общалась с представителями США по вопросам экспорта. Как поясняет ее менеджер Дмитрий Бушнев, узнав, что компания ориентируется на литовский рынок, представители Вашингтона прекратили дальнейшее общение.

„Мы заявили о своей позиции. Мы нацелены на внутренний рынок, а не на выход на неизведанные территории. Поэтому с нами никто не говорил по этому поводу, и мы продолжаем двигаться в своем направлении“, — заявил Д. Бушневс.

Как сообщало издание Verslo žinios в начале марта, посольство США в Варшаве запросило информацию о возможном экспорте и встретилось с руководителями литовских компаний.

С 2022 года в США распространяется птичий грипп. По данным Министерства сельского хозяйства США, от этой болезни погибло более 166 млн птиц.

Как ранее сообщала Guardian, это привело к рекордным ценам на яйца в США — в конце февраля упаковка из двенадцати яиц стоила почти 6 долларов.

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