Представители партии "Заря Немана" предлагают обнародовать списки КГБ

Правда, в пояснительной записке к проекту изложено противоположное положение – предлагается рассекретить данные всех, кроме политиков и госслужащих.
Однако один из инициаторов, председатель „Зари Немана“ Ремигиюс Жемайтайтис заверил, что вкралась человеческая ошибка – фракция предлагает опубликовать имена всех политиков, госслужащих, судей, сотрудников разведки, кадровых военных, руководителей государственных и муниципальных предприятий, бюджетных учреждений, членов политических партий, сотрудничавших с КГБ.
„Как они напутали в законе о несовершеннолетних, так и в этом сравнительном варианте заменили текст. Первый проект – все хорошо. Там написано следующее: с 1 января 2026 года будут засекречены лица, за исключением политиков, журналистов, сотрудников правоохранительных органов и т. п.“, - пояснил Р. Жемайтайтис Elta, имея в виду ошибку в законопроекте, определяющем порядок выдачи разрешений на работу с детьми.
Инициаторы проекта отмечают, что в публичном поле часто манипулируют информацией о лицах, которые признались, что когда-то тайно сотрудничали с бывшими спецслужбами СССР. По мнению политиков, подобные материалы подаются без подтверждающих документов и зачастую наносят ущерб репутации, чести и достоинству человека. Поэтому, по их мнению, после рассекречивания списков лиц, сотрудничавших с КГБ, не останется места для спекуляций.
„Общественность имеет право знать, кто сотрудничал с КГБ, насколько широко эта организация была распространена в Литве, какое место занимал тот или иной человек в структуре КГБ“, – отмечают инициаторы в пояснительной записке к проекту.
Кроме того, отмечается, что все политики, участвующие в выборах президента, в Сейм, Европарламент или органы местного самоуправления, проверяются Главной избирательной комиссией (ГИК) – кандидаты должны предоставить информацию о том, сотрудничали ли они с КГБ. Не представившие такую информацию не регистрируются кандидатами или исключаются из списков кандидатов.
По словам старосты фракции „Заря Немана“ Роберта Пуховича, поправки к закону, предусматривающие рассекречивание имен сотрудников КГБ, пока подписаны представителями фракции „Заря Немана“. Среди своих предвыборных обещаний данная политическая организация указала рассекречивание списков тех, кто сотрудничал со спецслужбами бывшего СССР.
В настоящее время закон предусматривает, что признавшиеся в сотрудничестве с КГБ ставятся на учет, но их данные засекречены и хранятся в течение 75 лет.
Если Сейм одобрит эту инициативу, список лиц, сотрудничавших с КГБ, и их данные будут рассекречены 1 января следующего года.