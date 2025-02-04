Представители партии "Заря Немана" предлагают обнародовать списки КГБ

„Как они напутали в законе о несовершеннолетних, так и в этом сравнительном варианте заменили текст. Первый проект – все хорошо. Там написано следующее: с 1 января 2026 года будут засекречены лица, за исключением политиков, журналистов, сотрудников правоохранительных органов и т. п.“, - пояснил Р. Жемайтайтис Elta, имея в виду ошибку в законопроекте, определяющем порядок выдачи разрешений на работу с детьми.

Однако один из инициаторов, председатель „Зари Немана“ Ремигиюс Жемайтайтис заверил, что вкралась человеческая ошибка – фракция предлагает опубликовать имена всех политиков, госслужащих, судей, сотрудников разведки, кадровых военных, руководителей государственных и муниципальных предприятий, бюджетных учреждений, членов политических партий, сотрудничавших с КГБ.

Правда, в пояснительной записке к проекту изложено противоположное положение – предлагается рассекретить данные всех, кроме политиков и госслужащих.

Инициаторы проекта отмечают, что в публичном поле часто манипулируют информацией о лицах, которые признались, что когда-то тайно сотрудничали с бывшими спецслужбами СССР. По мнению политиков, подобные материалы подаются без подтверждающих документов и зачастую наносят ущерб репутации, чести и достоинству человека. Поэтому, по их мнению, после рассекречивания списков лиц, сотрудничавших с КГБ, не останется места для спекуляций.

„Общественность имеет право знать, кто сотрудничал с КГБ, насколько широко эта организация была распространена в Литве, какое место занимал тот или иной человек в структуре КГБ“, – отмечают инициаторы в пояснительной записке к проекту.