Представитель парламента Израиля: с большой тревогой наблюдаю за взлетом партии с антисемитскими связями в Литве

„Литва является близким партнером Израиля и защитником ценностей, связанных с демократией и правами человека. В то время, когда антисемитизм и антиизраильские настроения распространяются по всей Европе, я с большой тревогой наблюдаю за взлетом и влиянием партии с антисемитскими связями в Литве“, – пишет политик в своем личном аккаунте в социальной сети Х.
„Я надеюсь, что решимость Литвы бороться с антисемитизмом сохранится, независимо от политических соображений“, – добавляет он.
В субботу Совет социал-демократов утвердил коалиционное соглашение с союзом демократов „Во имя Литвы“ во главе с С. Сквернялисом и партией „Заря Немана“, председатель которой Р. Жемайтайтис обвиняется в антисемитизме.
Коалиция их трех вышеупомянутых политических обеспечила себе уверенное большинство в новом Сейме – 86 мандатов из 141.
Между тем, социал-демократы, обещавшие перед выборами не вступать в коалицию с „Зарей Немана“ Ремигиюса Жемайтайтиса, чьи антисемитские высказывания вызвали широкий общественный резонанс, из-за изменившегося своего решения подверглись критике со стороны общественности и зарубежных партнеров. Критику и свою позицию по поводу данного решения высказали политики Германии, Польши и США.