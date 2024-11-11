Представитель парламента Израиля: с большой тревогой наблюдаю за взлетом партии с антисемитскими связями в Литве

„Литва является близким партнером Израиля и защитником ценностей, связанных с демократией и правами человека. В то время, когда антисемитизм и антиизраильские настроения распространяются по всей Европе, я с большой тревогой наблюдаю за взлетом и влиянием партии с антисемитскими связями в Литве“, – пишет политик в своем личном аккаунте в социальной сети Х.

„Я надеюсь, что решимость Литвы бороться с антисемитизмом сохранится, независимо от политических соображений“, – добавляет он.

В субботу Совет социал-демократов утвердил коалиционное соглашение с союзом демократов „Во имя Литвы“ во главе с С. Сквернялисом и партией „Заря Немана“, председатель которой Р. Жемайтайтис обвиняется в антисемитизме.