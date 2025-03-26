Представитель НАТО уточнила: Рютте не подтвердил судьбу пропавших в Литве военных

„Продолжается поиск четырех пропавших во время учений американских военных в Литве. Мы сожалеем в связи с тем, что произошла путаница, связанная с замечаниями, которые сегодня по этому вопросу сделал генсек. Он говорил о появившейся в новостях информации, но не подтверждал судьбу пропавших, поскольку она еще не известна“, – писала в сети X пресс-секретарь НТО Эллисон Харт.
„Пока я выступал, появилась информация о гибели четырех американских военных во время инцидента в Литве“, – сказал журналистам Рютте. Он прибавил, что никаких подробностей он не знает.
Литовская армия опровергла заявления главы НАТО. „Пока нет никаких доказательств или информации, подтверждающей гибель военных. Ведется интенсивная спасательная операция. Мы информировали об этом и Рютте“, – сообщила армия.
Такую информацию не подтверждает и министр обороны Литвы Довиле Шакалене.
По ее словам, делают все возможное, чтобы найти пропавших.
„В поисках заняты американские военные и Литовская армия, прилагают максимум усилий. Люди работают круглые сутки“, – писала в социальной сети X министр.
„Все остаются в дежурном режиме и готовы оказать медицинскую помощь“, – прибавила Шакалене.
Литовские военные в среду сообщали, что разыскивают американских военных и гусеничное транспортное средство. Военные пропали во время учений на полигоне в Пабраде, недалеко от границы с Беларусью, сообщает армия США.
Напомним, что во вторник в 16.45 ч. поступило сообщение о пропавших без вести солдатах США и гусеничной машине на полигоне им. генерала Сильвестраса Жукаускаса в Пабраде.
„Установлено возможное место инцидента, ведутся поиски и спасательная операция“, – сказал в среду майор Литовской армии Гинтаутас Цюнис.
„Военные из первой бригады третьей пехотной дивизии во время инцидента участвовали в запланированных тактических учениях“, – сказано в пресс-релизе посольства США.