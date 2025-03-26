Представитель НАТО уточнила: Рютте не подтвердил судьбу пропавших в Литве военных

„Продолжается поиск четырех пропавших во время учений американских военных в Литве. Мы сожалеем в связи с тем, что произошла путаница, связанная с замечаниями, которые сегодня по этому вопросу сделал генсек. Он говорил о появившейся в новостях информации, но не подтверждал судьбу пропавших, поскольку она еще не известна“, – писала в сети X пресс-секретарь НТО Эллисон Харт.