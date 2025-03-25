Представитель армии об угрозе со стороны литвинизма: это одна из подготовительных фаз информационной войны

„История всегда была одним из таких утверждений, которые больше всего подвергаются нападкам – а именно история Великого княжества Литовского (ВКЛ). Эта теория литвинизма очень сильно возникла еще в 2014 году, когда был аннексирован Крым и началась война на Донбассе. Этот подготовительный этап, этап информационной битвы не бывает коротким“, – заявила Усене в ходе дискуссии в Сейме в понедельник.
„Именно в адрес Украины транслировалось, что такого государства нет, что их правителями были российские правители, правители нынешней Москвы. Мы видели очень сильное подготовительное поле, снимались фильмы, утверждалось, что такого государства, как Украина, не было, что это территориальные дары других российских правителей, царей и она якобы не имеет права на существование“, – продолжила она.
По словам представителя армии, подобные нарративы фиксировались и после начала полномасштабного вторжения в Украину. Также замечено, что в аналогичное время соответствующая риторика была направлена и в адрес Литвы.
„Нам даже транслировали, что Литва не должна существовать как государство. Следовательно, мы видим определенные подготовительные матрицы, если не полностью идентичные, то очень похожие“, – заявила Усене.
Эксперт заметила, что, как и в случае с Украиной, один из наиболее ярких враждебных нарративов в отношении Литвы связан с языком – теория утверждает, что литовский язык якобы не имеет корней в ВКЛ.
„Что доводилось слышать, что наш язык был создан искусственно. Даже недавно я слышала в одном отрывке из транслируемого Кремлем нарратива, (...), что Йонас Яблонскис создал этот (литовский) язык искусственно“, – отметила она.
Цель – распространить свои идеи в диаспорах
По мнению специалиста, нарративы литвинизма, отрицающие государственность и исторические корни Литвы, направлены на убеждение проживающей в стране русской и белорусской диаспоры.
„Цель – убедить, скажем, российское общество, определенную диаспору, что не было такого государственного языка, не было такого народа“, – добавила Усене.
„Мы действительно можем считать это бредом, может быть, чьими-то теориями заговора и не обращать на это внимания (...), но на самом деле это подготовительные этапы информационной войны“, – заявила представитель армии.
Напомним, что в публичном поле уже какое-то время фигурирует вопрос литвинизма. Литвинизм – это теория, согласно которой настоящими создателями ВКЛ являются белорусы.
В контексте этих дискуссий в начале года возникли споры и относительно инициативы белорусской оппозиции – нового белорусского паспорта. На обложку данного документа был помещен символ „Погони“ – всадника, напоминающего литовского „Витиса“.
Тогда советник Светланы Тихановской Денис Кучинский подчеркнул, что герб „Погоня“ и литовский „Витис“ — это два разных символа.
Некоторые общественные деятели и политики считают литвинизм попыткой Кремля и Минска расколоть литовское общество.