Представитель армии об угрозе со стороны литвинизма: это одна из подготовительных фаз информационной войны

„История всегда была одним из таких утверждений, которые больше всего подвергаются нападкам – а именно история Великого княжества Литовского (ВКЛ). Эта теория литвинизма очень сильно возникла еще в 2014 году, когда был аннексирован Крым и началась война на Донбассе. Этот подготовительный этап, этап информационной битвы не бывает коротким“, – заявила Усене в ходе дискуссии в Сейме в понедельник.