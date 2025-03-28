Председатель Союза крестьян и зеленых Литвы: хотелось бы верить, что Литва восстановит дипломатические отношения с Китаем

„Хотелось бы верить, что Литва восстановит дипломатические отношения с Китаем хотя бы до того же уровня, что и другие страны Евросоюза“, - в пятницу Žinių radijas сказал А. Верига.
Он в целом согласен с премьер-министром Гинтаутасом Палуцкасом, который считает, что отношения между Литвой и Тайванем „заморожены“, а ожидания Вильнюса остались нереализованными.
„Мы не слышали ни о каких-то очень крупных проектах или прорывах, связанных с этим. И, похоже, Литва от этого больше пострадала, чем выиграла“, - заявил лидер СКЗЛ.
„Конечно, есть геополитический контекст – мы знаем, насколько важны для Америки отношения с Китаем. Но теперь, когда всё так запуталось, в итоге может случиться так, что Литва окажется проигравшим во всей этой истории, потому что если американцы вводят пошлины (...), то на Литву, как на члена Евросоюза, эти пошлины также будут распространяться“, - рассуждал политик.
„Так чего мы здесь добились? Похоже, что все действия некоторых наших политиков, которые сегодня уже не у власти, являются результатом замораживания этих отношений, потому что они не имеют большой преемственности, мы больше не слышим, чтобы правительство куда-то летало на Тайвань. Видимо, некоторым политикам захотелось проявить себя, пропиариться“, - резюмировал А. Верига.
Как сообщалось ранее, премьер-министр Г. Палуцкас заявил в интервью Delfi, что отношения между Литвой и Тайванем можно охарактеризовать как „замороженные“. По его словам, ожидания от этого двустороннего сотрудничества значительно превзошли достигнутые результаты.