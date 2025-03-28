Председатель Союза крестьян и зеленых Литвы: хотелось бы верить, что Литва восстановит дипломатические отношения с Китаем

„Хотелось бы верить, что Литва восстановит дипломатические отношения с Китаем хотя бы до того же уровня, что и другие страны Евросоюза“, - в пятницу Žinių radijas сказал А. Верига.

Он в целом согласен с премьер-министром Гинтаутасом Палуцкасом, который считает, что отношения между Литвой и Тайванем „заморожены“, а ожидания Вильнюса остались нереализованными.

„Мы не слышали ни о каких-то очень крупных проектах или прорывах, связанных с этим. И, похоже, Литва от этого больше пострадала, чем выиграла“, - заявил лидер СКЗЛ.