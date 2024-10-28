Председатель Союза демократов "Во имя Литвы": решение, принятое нами три года назад, было правильным

„Я рад, что та предвыборная кампания – все трое выборов, кстати, которые прошли в этом году – показала одну очень ясную вещь: тот путь, который мы выбрали почти три года назад, был правильным решением. Чтобы в своей работе мы смотрели в будущее, не оглядываясь в прошлое, не ввязывались в ненужные, пустые „ценностные“ войны – те, кто воевал, те политические силы и были наказаны избирателями“, – заявил С. Сквернялис на пресс-конференции ELTA в понедельник утром.
В 2020 году он и его соратники были избраны в Сейм вместе с СКЗЛ, но через год работы откололись и образовали отдельную фракцию. Позже основали партию – Союз демократов „Во имя Литвы“.
ELTA напоминает, что в воскресенье состоялся второй тур выборов в Сейм. Больше всего мандатов получила Социал-демократическая партия Литвы – у нее будет 52 мандата в парламенте.
Нынешние правящие консерваторы находятся на втором месте с 28 мандатами, а занимающая третье место Заря Немана получит 20 мест в парламенте.
В Сейм следующего созыва также прошел Союз демократов „Во имя Литвы“ с 14 мандатами, Движение либералов с 12 мандатами и Союз крестьян и зеленых Литвы (СКЗЛ) с 8 местами в парламенте.
В парламент также прошли три представителя Избирательной акции поляков Литвы-Союза христианских семей (ИАПЛ-СХС) – Ярослав Наркевич, Рита Тамашунене и Чеслав Ольшевский. Впервые в Сейме будет работать представитель Национального объединения Витаутас Синица. Мандат также получили председатель партии „Свобода и справедливость“ Артурас Зуокас и самовыдвиженцы Викторас Федоров и Виталиюс Шершнёвас.
В ходе повторного голосования явка избирателей составила 41,31 проц.