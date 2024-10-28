Председатель Союза демократов "Во имя Литвы": решение, принятое нами три года назад, было правильным

„Я рад, что та предвыборная кампания – все трое выборов, кстати, которые прошли в этом году – показала одну очень ясную вещь: тот путь, который мы выбрали почти три года назад, был правильным решением. Чтобы в своей работе мы смотрели в будущее, не оглядываясь в прошлое, не ввязывались в ненужные, пустые „ценностные“ войны – те, кто воевал, те политические силы и были наказаны избирателями“, – заявил С. Сквернялис на пресс-конференции ELTA в понедельник утром.