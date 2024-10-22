Председатель Партии зеленых Литвы во втором туре выборов в Сейм поддержит кандидатов от Партии свободы

„Я думаю, что в Сейме должен остаться ясный и твердый голос в защиту прав человека. Голос, который звучит, когда права женщин по-прежнему игнорируются. Голос, неравнодушный к благополучию животных. Голос, выражающий интересы молодежи. Аушрине Армонайте, Томас Витаутас Раскявичюс, Моргана Даниэле доказали, что они могут быть таким голосом. Я думаю, что они останутся таковым, если им снова представится такой шанс“, – заявила лидер ПЗЛ в своем аккаунте в Facebook в понедельник.
ELTA напоминает, что по итогам первого тура выборов в Сейм, в многомандатном избирательном округе победу одержали социал-демократы, получившие 18 мандатов. За эту партию проголосовало 19,36 проц. избирателей.
На втором месте – консерваторы с 17 мандатами. За эту партию проголосовало 17,96 проц. избирателей.
На третьем месте – партия „Заря Немана“ с 14, 99 проц. голосов избирателей.
За тройкой лидеров следуют Союз демократов „Во имя Литвы“ с 9,24 проц. голосов, Движение либералов с 7,70 проц. и Союз крестьян и зеленых Литвы (СКЗЛ) с 7,02 проц.
По данным Главизбиркома, общая явка избирателей составила 52,06 проц. граждан Литвы.
Четыре года назад, в 2020 г., явка избирателей составила 47,16 проц.