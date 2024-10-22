Председатель Партии зеленых Литвы во втором туре выборов в Сейм поддержит кандидатов от Партии свободы

„Я думаю, что в Сейме должен остаться ясный и твердый голос в защиту прав человека. Голос, который звучит, когда права женщин по-прежнему игнорируются. Голос, неравнодушный к благополучию животных. Голос, выражающий интересы молодежи. Аушрине Армонайте, Томас Витаутас Раскявичюс, Моргана Даниэле доказали, что они могут быть таким голосом. Я думаю, что они останутся таковым, если им снова представится такой шанс“, – заявила лидер ПЗЛ в своем аккаунте в Facebook в понедельник.