Председатель партии "Заря Немана" настроен на работу в парламентском меньшинстве: нет никакой разницы

„Да, конечно, я настроен однозначно (работать в меньшинстве Сейма – ELTA). Это честь – работать для народа Литвы, независимо от того, какую работу ты делаешь – в большинстве ты или в меньшинстве, в оппозиции“, – сказал агентству Elta Р. Жемайтайтис.
„Это совместная работа, и в этом заключается цель – нет никакой разницы“, – добавил он.
Социал-демократическая партия Литвы (СДПЛ) заявила, что вместе с союзом „Во имя Литвы“ и „крестьянами“ во главе с Рамунасом Карбаускисом они намерены сформировать будущее левоцентристское правящее большинство. Партии уже успели обсудить эти вопросы в ночь выборов.
ELTA напоминает, что 27 октября состоялся второй тур выборов в Сейм. В ходе повторного голосования явка избирателей составила 41,31 проц.
По данным Главной избирательной комиссии, победу на выборах одержала СДПЛ, получившая 52 мандата в Сейме следующего созыва. В действующем Сейме у социал-демократов есть 14 мандатов.
Партии Ремигиюса Жемайтайтиса „Заря Немана“ удалось получить 20 мест в парламенте.