Председатель партии "Заря Немана" настроен на работу в парламентском меньшинстве: нет никакой разницы

„Да, конечно, я настроен однозначно (работать в меньшинстве Сейма – ELTA). Это честь – работать для народа Литвы, независимо от того, какую работу ты делаешь – в большинстве ты или в меньшинстве, в оппозиции“, – сказал агентству Elta Р. Жемайтайтис.

„Это совместная работа, и в этом заключается цель – нет никакой разницы“, – добавил он.

Социал-демократическая партия Литвы (СДПЛ) заявила, что вместе с союзом „Во имя Литвы“ и „крестьянами“ во главе с Рамунасом Карбаускисом они намерены сформировать будущее левоцентристское правящее большинство. Партии уже успели обсудить эти вопросы в ночь выборов.