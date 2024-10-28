2024.10.28 08:09

Председатель партии "Заря Немана" настроен на работу в парламентском меньшинстве: нет никакой разницы

 
Доминикас Даткунас
ru.DELFI.lt
ELTA
Remigijus Žemaitaitis
Remigijus Žemaitaitis
ФОТО: Matas Baranauskas | Elta

В ночь выборов, когда социал-демократы, „крестьяне“ и союз демократов „Во имя Литвы“ вели переговоры о формировании коалиции, председатель „Зари Немана“ Ремигиюс Жемайтайтис заявил, что готов работать в меньшинстве Сейма. По словам политика, вне зависимости от того, где ему придется работать – в правящем большинстве или меньшинстве – его цели останутся прежними.

„Да, конечно, я настроен однозначно (работать в меньшинстве Сейма – ELTA). Это честь – работать для народа Литвы, независимо от того, какую работу ты делаешь – в большинстве ты или в меньшинстве, в оппозиции“, – сказал агентству Elta Р. Жемайтайтис.

„Это совместная работа, и в этом заключается цель – нет никакой разницы“, – добавил он.

Социал-демократическая партия Литвы (СДПЛ) заявила, что вместе с союзом „Во имя Литвы“ и „крестьянами“ во главе с Рамунасом Карбаускисом они намерены сформировать будущее левоцентристское правящее большинство. Партии уже успели обсудить эти вопросы в ночь выборов.

ELTA напоминает, что 27 октября состоялся второй тур выборов в Сейм. В ходе повторного голосования явка избирателей составила 41,31 проц.

По данным Главной избирательной комиссии, победу на выборах одержала СДПЛ, получившая 52 мандата в Сейме следующего созыва. В действующем Сейме у социал-демократов есть 14 мандатов.

Партии Ремигиюса Жемайтайтиса „Заря Немана“ удалось получить 20 мест в парламенте.

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