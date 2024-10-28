Председатель партии "Заря Немана": мы не будем работать в оппозиции, мы будем в меньшинстве

„Мы не будем работать в оппозиции, устав Сейма предусматривает работу меньшинства“, - заявил Р. Жемайтайтис на состоявшейся в понедельник пресс-конференции.
Ему вторила и однопартиец Агне Ширинскене, она подчеркнула, что устав Сейма предусматривает возможность работы в меньшинстве.
„Устав Сейма позволяет работать в меньшинстве, не объявляя себя оппозицией, и это законное право этой фракции. Понимая, насколько наши программы совпадают с левоцентристскими, было бы странно объявить себя оппозицией и начать оппонировать, скажем, остановке реформы здравоохранения“, - сказала А. Ширинскене.
Отделения партии будут созданы по всей Литве
По словам Р. Жемайтайтиса, сразу после завершения выборов в Сейм, „Заря Немана“ начнет подготовку к муниципальным выборам в 2027 году. В связи с этим руководителю избирательного штаба Роберту Пуховичу поручено создать отделения по всей Литве. По словам председателя партии, в каждом из них должно быть не менее 100 членов.
„Начинается черная, тяжелая работа. Закончились выборы в Сейм – в двадцать седьмом – муниципальные. Кажется, нас снова ждет вояж по Литве“, - подчеркнул он.
Если бы их пригласили в правящую коалицию, они бы рассмотрели такой шаг
Если бы „Зарю Немана“ пригласили в правящую коалицию, на случай если в ней появится брешь, Р. Жемайтайтис утверждает, что рассмотрел бы такое предложение.
„Во время выборов 186 тыс. литовцев заявили, что ожидают, что „Заря Немана“ с командой заменят консерваторов и будут иметь другой подход к государственному управлению. То есть, если нас пригласят, мы обдумаем это решение“, - заверил Р. Жемайтайтис.
Не намерен меняться и извиняться за свои высказывания
После первого тура выборов в Сейм, когда обсуждался вопрос о том, смягчается ли риторика Р. Жемайтайтиса, сам политик заявил, что не намерен менять свое поведение.
„Сегодня я встречусь с президентом, это будет возможность высказаться и сказать, какие ожидания он возлагает на нас как на политическую партию, что он думает о нашей политической организации“, - сказал Р. Жемайтайтис.
„Ничто не может изменить меня. К сожалению, Ремигиюс такой, какой он есть, и вы все меня знаете – прямолинейный, простой и всегда говорящий то, что думает, хотя иногда ему следовало бы помолчать“, - подчеркнул он.
В апреле Конституционный суд установил, что тогдашний член Сейма Р. Жемайтайтис своими антисемитскими высказываниями нарушил присягу члена Сейма и грубо нарушил Конституцию.
Однако сам лидер „Зари Немана“ повторяет, что говорил не о еврейском народе, поэтому не намерен извиняться за свои высказывания.
„Давайте уважать позицию, выраженную жителями, мы третья политическая сила. Тем, кто действительно хочет, чтобы я извинился перед КГБ или НКВД – я бы предложил посмотреть на результаты и, видимо, тогда они будут знать, что и как“, - подчеркнул он.