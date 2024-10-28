Председатель партии "Заря Немана": мы не будем работать в оппозиции, мы будем в меньшинстве

По словам Р. Жемайтайтиса, сразу после завершения выборов в Сейм, „Заря Немана“ начнет подготовку к муниципальным выборам в 2027 году. В связи с этим руководителю избирательного штаба Роберту Пуховичу поручено создать отделения по всей Литве. По словам председателя партии, в каждом из них должно быть не менее 100 членов.

„Устав Сейма позволяет работать в меньшинстве, не объявляя себя оппозицией, и это законное право этой фракции. Понимая, насколько наши программы совпадают с левоцентристскими, было бы странно объявить себя оппозицией и начать оппонировать, скажем, остановке реформы здравоохранения“, - сказала А. Ширинскене.

Ему вторила и однопартиец Агне Ширинскене, она подчеркнула, что устав Сейма предусматривает возможность работы в меньшинстве.

„Мы не будем работать в оппозиции, устав Сейма предусматривает работу меньшинства“, - заявил Р. Жемайтайтис на состоявшейся в понедельник пресс-конференции.

„Начинается черная, тяжелая работа. Закончились выборы в Сейм – в двадцать седьмом – муниципальные. Кажется, нас снова ждет вояж по Литве“, - подчеркнул он.

Если бы их пригласили в правящую коалицию, они бы рассмотрели такой шаг

Если бы „Зарю Немана“ пригласили в правящую коалицию, на случай если в ней появится брешь, Р. Жемайтайтис утверждает, что рассмотрел бы такое предложение.

„Во время выборов 186 тыс. литовцев заявили, что ожидают, что „Заря Немана“ с командой заменят консерваторов и будут иметь другой подход к государственному управлению. То есть, если нас пригласят, мы обдумаем это решение“, - заверил Р. Жемайтайтис.

Не намерен меняться и извиняться за свои высказывания