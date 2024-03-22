Председатель Партии труда: возможная непрозрачность в системе обороны дискредитирует планы по повышению налогов на оборону

По словам депутата Сейма, в системе национальной обороны сейчас идет "борьба за закупки".

"Действия, которые мы видим сегодня на этой политической арене, сильно дискредитируют возможность политиков просить от граждан дополнительных средств (на оборону)", - в пятницу Žinių radijas сказал А. Мазуронис.

"Любой здравомыслящий человек, наверное, спросит – может быть, стоит сначала разобраться с теми возможными хищениями и выяснить, на что тратятся имеющиеся деньги, прежде чем повышать налог на добавленную стоимость, который коснется людей с самыми низкими и средними доходами, прежде чем (заниматься) налогообложением индивидуальной деятельности", - добавил он.

По мнению А. Мазурониса, попытки найти средства в муниципальных бюджетах также не эффективны.