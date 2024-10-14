Председатель Партии свободы: результаты первого тура расцениваем как провал

„Мы выбрали не хлопать дверьми в коалиции, не выходить из нее, как кто-то предлагал, не рушить всё. Когда люди голосуют за партии, они ожидают, что они выполнят свою повестку дня и будут стремиться к тем обязательствам. Именно так мы интерпретировали мандат избирателей“, – добавила она.