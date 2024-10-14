Председатель партии консерваторов: достигнутые результаты оцениваю неплохо

„Учитывая этот срок полномочий, полный особых вызовов, я считаю достигнутые результаты действительно неплохими. Мы на втором месте с разницей лишь в один мандат, и после второго тура у нас есть шанс финишировать первыми. Мы – надежная гарантия и единственная политическая сила, которая четко подтвердила, что необходимо изолировать антисемитские радикальные силы, потому что только так мы обеспечим преемственность западного направления Литвы“, – заявил Г. Ландсбергис в комментарии для Elta.