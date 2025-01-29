Председатель Комитета Сейма по иностранным делам о Гренландии: Литва должна придерживаться общей позиции ЕС

„Естественно, что ситуация достаточно чувствительная и сложная, поскольку и Соединенные Штаты Америки, и Дания являются для Литвы очень важными партнерами. (...) Однако известно, что Литва будет участвовать, выступать посредником и придерживаться общей позиции, какова будет позиция Евросоюза“, – заявил Р. Мотузас журналистам в Сейме в среду.
Также, по мнению социал-демократа, международному сообществу очень важно принять во внимание и то, какого будущего хотят сами жители Гренландии.
„Во-первых, прислушались ли мы к жителям Гренландии? Насколько мне известно, вчера Times опубликовала опросы, согласно которым только до 6 проц. высказываются за то, чтобы этот вопрос мог рассматриваться“, – сказал политик.
Р. Мотузас не скрывает, что изначально расценил эти заявления президента США как некую провокацию. Однако, по его словам, уже становится очевидным, что намерения Д. Трампа серьезны.
„Видимо, когда он впервые сделал такое заявление, я подумал, что это просто некая, возможно, провокация. Но, с другой стороны, сегодня мы уже видим, что это достаточно серьезно. И я бы сказал, что возникает серьезная проблема, когда мы начинаем такие обсуждения“, – сказал он.
В свою очередь министр иностранных дел Кястутис Будрис подчеркнул в среду, что Литва в споре о Гренландии не встает ни на сторону Вашингтона, ни Дании. По словам политика, США и Дания являются партнерами Литвы, поэтому все вопросы необходимо решать „в духе союзничества и международного права“.