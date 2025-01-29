Председатель Комитета Сейма по иностранным делам о Гренландии: Литва должна придерживаться общей позиции ЕС

Р. Мотузас не скрывает, что изначально расценил эти заявления президента США как некую провокацию. Однако, по его словам, уже становится очевидным, что намерения Д. Трампа серьезны.

„Видимо, когда он впервые сделал такое заявление, я подумал, что это просто некая, возможно, провокация. Но, с другой стороны, сегодня мы уже видим, что это достаточно серьезно. И я бы сказал, что возникает серьезная проблема, когда мы начинаем такие обсуждения“, – сказал он.