Председатель Комитета по национальной безопасности: предлагаю ввести всеобщий налог на оборону

„Я бы сказал, что должен быть один сильный налог на оборону, который платили бы все граждане, от студентов до пенсионеров и компаний“, - заявил Еглинскас журналистам в пятницу.
„Приемлемо ли это с политической точки зрения? Я не уверен, может быть, и нет, но посмотрим, что по этому поводу думает коалиция, премьер-министр и Сейм в целом“, - сказал он.
Член фракции демократического союза „Во имя Литвы“ отметил, что пока не рассматривал в деталях, как конкретно может выглядеть всеобщий налог на оборону, но подчеркивает, что необходима четкая стратегия устойчивого финансирования обороны, которая не ограничивалась бы займами.
„Есть способы, это может зависеть от размера дохода, но это технические вопросы. Суть в самом принципе: говорим ли мы, что все граждане должны вносить свой вклад в финансирование обороны, чтобы защитить нашу свободу? Я думаю, что да“, - подчеркнул Еглинскас.
„Заимствования – это первый элемент, который мы должны использовать для финансирования обороны, но без налоговых изменений мы не создадим устойчивую и долгосрочную систему финансирования безопасности“, - пояснил он.
Председатель КНБО считает, что если Германия объявит о планах привлечения дополнительных средств за счет заимствований, условия заимствования Литвы могут ухудшиться. По его словам, создание устойчивого плана финансирования обороны требует принятия правительством решительных решений.
„Германия объявила о плане на 500 миллиардов евро. Они выйдут на рынок со спросом, и для наших нескольких миллиардов может не оказаться места, или цена подскочит очень резко. Есть много комплексных факторов“, - отметил Еглинскас.
„Нужна сильная и четкая стратегия от нашего премьера и правительства относительно того, откуда мы возьмем эти деньги“, - добавил он.
Как сообщалось ранее, Государственный совет обороны (ГСО), заседавший в январе, договорился ежегодно в период 2026-2030 годов выделять на оборону 5-6% валового внутреннего продукта (ВВП) страны. Глава страны Гитанас Науседа заявил, что в течение указанного четырехлетнего периода необходимо сохранить уровень финансирования в 5,5% ВВП. Дополнительные ассигнования, согласно решению ГСО, необходимы для формирования в Литве дивизии к 2030 году.