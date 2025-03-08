Председатель Комитета по национальной безопасности: предлагаю ввести всеобщий налог на оборону

„Я бы сказал, что должен быть один сильный налог на оборону, который платили бы все граждане, от студентов до пенсионеров и компаний“, - заявил Еглинскас журналистам в пятницу.

„Приемлемо ли это с политической точки зрения? Я не уверен, может быть, и нет, но посмотрим, что по этому поводу думает коалиция, премьер-министр и Сейм в целом“, - сказал он.

Член фракции демократического союза „Во имя Литвы“ отметил, что пока не рассматривал в деталях, как конкретно может выглядеть всеобщий налог на оборону, но подчеркивает, что необходима четкая стратегия устойчивого финансирования обороны, которая не ограничивалась бы займами.