Председатель Избирательной акции поляков Литвы: одна из задач - улучшение отношений с Беларусью

„У нас не может не быть отношений, мы не можем построить Берлинскую стену на нашей границе. Эти отношения необходимо улучшать“, - сказал в понедельник на пресс-конференции В. Томашевский.

„Должна быть дискуссия, не может быть решений, навязанных откуда-то. В результате сильно страдает и наша экономика, и наши граждане, чьи права ограничены в свободном передвижении к своим семьям“, - добавил он.

ИАПЛ-СХС надеется формировать правящее большинство в Сейме

По мнению В. Томашевского, возглавляемая им партия имеет шансы хорошо выступить на осенних выборах в Сейм.