Председатель ГИК прогнозирует меньшие очереди во втором туре выборов в Сейм: процедура голосования будет короче

„Обычно во втором туре выборов явка ниже и процедура гораздо короче – то есть избиратель имеет только один бюллетень, выбирает только из двух кандидатов и ему не нужно рейтинговать. Таким образом, в кабине для голосования требуется меньше времени, и поэтому очереди короче“, - сказала Л. Петронене радио LRT.
„В 7 часов на Лукишкской площади уже стояла очередь, (...) но, конечно, из-за более быстрой процедуры очереди быстрее расходятся. (...) И погода не такая хорошая, как во время досрочного голосования первого тура выборов“, - подчеркнула председатель ГИК.
Во вторник во втором туре выборов в Сейм началось досрочное голосование. Этим правом могут воспользоваться избиратели 63 одномандатных округов, которые еще не избрали своего представителя в парламенте в первом туре выборов.
Как и в ходе первого тура выборов, так и на этой неделе, 22-24 октября с 7 до 20 часов можно будет проголосовать в зданиях всех 60 муниципалитетов Литвы и на дополнительных местах для голосования.
В первом туре выборов в Сейм были избраны 8 депутатов. Избиратели округа Старый город-Жверинас, а также Антакальнисского, Кельмеско-Шилальского, Кедайнского, Жемгалос западного, Шальчининкско-Вильнюсского, Неменчинского и Йонавского уже имеют своих представителей в парламенте.
В остальных 63 округах второй тур выборов пройдет в воскресенье – 27 октября.