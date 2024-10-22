Председатель ГИК прогнозирует меньшие очереди во втором туре выборов в Сейм: процедура голосования будет короче

„Обычно во втором туре выборов явка ниже и процедура гораздо короче – то есть избиратель имеет только один бюллетень, выбирает только из двух кандидатов и ему не нужно рейтинговать. Таким образом, в кабине для голосования требуется меньше времени, и поэтому очереди короче“, - сказала Л. Петронене радио LRT.

„В 7 часов на Лукишкской площади уже стояла очередь, (...) но, конечно, из-за более быстрой процедуры очереди быстрее расходятся. (...) И погода не такая хорошая, как во время досрочного голосования первого тура выборов“, - подчеркнула председатель ГИК.