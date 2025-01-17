Председатель Движения либералов: ограничения на экспорт чипов из США затронут весь регион

„С точки зрения региона, очевидно, что наши ближайшие соседи не были включены (в список ближайших союзников США – ELTA). В данном случае мы не выделяемся с лучшей или с худшей стороны. Это может быть связано с такими объективными факторами, как возможности развития той или иной сферы“, - в пятницу Žinių radijas сказала В. Чмилите-Нильсен.

„Решения, принятые во время прошлого срока, будь то одобрение Индо-Тихоокеанской стратегии или наши действия по развитию экономических и иных отношений с Тайванем, по моему мнению, не были приняты для того, чтобы угодить кому-либо. Мы сделали это, потому что считаем важным укреплять сотрудничество между демократиями“, - заверила политик.