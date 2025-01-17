2025.01.17 11:15

Председатель Движения либералов: ограничения на экспорт чипов из США затронут весь регион

 
Жигимантас Шилобритас
ru.DELFI.lt
ELTA
Viktorija Čmilytė-Nielsen
Viktorija Čmilytė-Nielsen
ФОТО: Dainius Labutis | Elta

Председатель Движения либералов Виктория Чмилите-Нильсен утверждает, что ограничения США на экспорт чипов искусственного интеллекта, которые также будут распространяться на Литву, не свидетельствуют об ухудшении отношений или результатах неправильной внешней политики. По словам политика, поскольку ограничение будет распространяться и на соседей Литвы, оно может основываться на объективных фактах.

„С точки зрения региона, очевидно, что наши ближайшие соседи не были включены (в список ближайших союзников США – ELTA). В данном случае мы не выделяемся с лучшей или с худшей стороны. Это может быть связано с такими объективными факторами, как возможности развития той или иной сферы“, - в пятницу Žinių radijas сказала В. Чмилите-Нильсен.

„Решения, принятые во время прошлого срока, будь то одобрение Индо-Тихоокеанской стратегии или наши действия по развитию экономических и иных отношений с Тайванем, по моему мнению, не были приняты для того, чтобы угодить кому-либо. Мы сделали это, потому что считаем важным укреплять сотрудничество между демократиями“, - заверила политик.

13 января администрация Джо Байдена объявила, что для защиты своих самых передовых технологий от попадания в Китай или Россию США ограничат экспорт чипов, используемых при разработке искусственного интеллекта. Исключение будет распространяться только на 18 ближайших партнеров США, однако ни Литва, ни другие страны Балтии, ни Польша в этот список не входят.

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