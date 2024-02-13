Предложение по школам нацменьшинств: рассматривается возможность увеличения преподавания на литовском языке

"Постепенно расширять преподавание и использование литовского в школах языка (национальных меньшинств), укреплять знание литовского языка учителями, предоставить больше самостоятельности муниципалитетам", - сказал министр образования, науки и спорта Гинтаутас Якштас на пресс-конференции во вторник.
Как указывает министерство, эти предложения будут направлены на создание более широких возможностей для изучения литовского языка детьми в дошкольных учреждениях или начальных школах.
Заместитель министра образования, науки и спорта Рамунас Скауджюс говорил о возможности преподавания общественных наук: истории, географии, гражданского образования на литовском языке.
"Решением школьного совета обязательный язык национальной общины может стать факультативным. По собственному решению школа может нанять учителей, которые будут преподавать на литовском языке", - рассказал Р. Скауджюс о других возможных решениях.
Преподаватели могли бы улучшить свои знания литовского языка на платформе kursuok.lt.
По словам министра Г. Якштаса, в этих учебных заведениях необходимы изменения. По данным министерства, результаты экзаменов в русскоязычных школах ниже, чем в других школах. При литовском языке обучения 93 проц. выпускников сдают хотя бы один госэкзамен, при польском языке обучения – 87 проц., при русском – только 83 проц.
Что еще более важно, в тех учебных заведениях с русским языком обучения, только 48,7 проц. выпускников сдают три государственных экзамена на аттестат зрелости, которые являются обязательным условием для обучения в высших учебных заведениях. Для сравнения, при литовском языке обучения три экзамена сдают более 74 проц. выпускников.
"Учащиеся, окончившие школы с русским языком обучения, имеют меньше шансов реализовать себя в учебе и работе, требующей более высокой квалификации. Выделяя большие средства, мы получаем худшие результаты", - сказал Г. Якштас.
По его словам, на сайте министерства будет указан адрес электронной почты, на который все граждане смогут отправлять свои идеи о лучшей модели образования в школах нацменьшинств Литвы.