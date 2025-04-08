2025.04.08 13:48

Предложение о продлении санкций в отношении граждан России и Беларуси преодолело очередное голосование в Сейме

 
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российский и беларуский паспорта
российский и беларуский паспорта

Предложение о продлении национальных санкций в отношении граждан России и Беларуси преодолело очередное голосование в Сейме – на этапе рассмотрения положительно высказались и представители „Зари Немана“, ранее голосовавшие „против“ или воздерживавшиеся.

После рассмотрения продление санкций поддержали 110 членов Сейма. Либерал Симонас Гентвилас проголосовал против, а Евгений Шуклин воздержался. Правда, вскоре политики попросили секретариат заседаний Сейма пометить в протоколе, что во время голосования они ошиблись.

В настоящее время закон о национальных санкциях предусматривает, что ограничительные меры применяются до 2 мая 2025 года. Предлагается продлить этот срок еще на год.

Этот закон ужесточил порядок выдачи постоянных и временных видов на жительство, оформления виз, а также предоставления статуса электронного резидента гражданам России и Беларуси. Передвижение граждан России через внешнюю границу Европейского союза (ЕС) также запрещено, а прибывающие оцениваются на предмет дополнительных рисков.

Кроме того, правовой акт ограничивает право граждан России приобретать недвижимость в Литве, импортировать сельскохозяйственную продукцию и корма российского и белорусского производства, а также украинскую гривну.

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