Предложение о продлении санкций в отношении граждан России и Беларуси преодолело очередное голосование в Сейме

После рассмотрения продление санкций поддержали 110 членов Сейма. Либерал Симонас Гентвилас проголосовал против, а Евгений Шуклин воздержался. Правда, вскоре политики попросили секретариат заседаний Сейма пометить в протоколе, что во время голосования они ошиблись.
В настоящее время закон о национальных санкциях предусматривает, что ограничительные меры применяются до 2 мая 2025 года. Предлагается продлить этот срок еще на год.
Этот закон ужесточил порядок выдачи постоянных и временных видов на жительство, оформления виз, а также предоставления статуса электронного резидента гражданам России и Беларуси. Передвижение граждан России через внешнюю границу Европейского союза (ЕС) также запрещено, а прибывающие оцениваются на предмет дополнительных рисков.
Кроме того, правовой акт ограничивает право граждан России приобретать недвижимость в Литве, импортировать сельскохозяйственную продукцию и корма российского и белорусского производства, а также украинскую гривну.