Предложение о продлении санкций в отношении граждан России и Беларуси преодолело очередное голосование в Сейме

После рассмотрения продление санкций поддержали 110 членов Сейма. Либерал Симонас Гентвилас проголосовал против, а Евгений Шуклин воздержался. Правда, вскоре политики попросили секретариат заседаний Сейма пометить в протоколе, что во время голосования они ошиблись.

В настоящее время закон о национальных санкциях предусматривает, что ограничительные меры применяются до 2 мая 2025 года. Предлагается продлить этот срок еще на год.