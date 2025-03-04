Предлагается скорректировать новый Закон о нацменьшинствах: как решать проблемы с названиями улиц и именами собственными?

Новый законопроект, зарегистрированный на прошлой неделе членами Сейма Ритой Тамашунене, Чеславом Ольшевским и Ярославом Наркевичем, затрагивает вопросы религиозной идентичности, запрета ассимиляции, использования родного языка, права на образование и написания имен собственных.
Предлагается разрешить писать названия местностей и улиц на языке национального меньшинства
В муниципалитетах, где по данным всеобщей переписи населения национальное меньшинство составляет не менее 10 проц. от общей численности жителей, предлагается разрешить общение с органами государственного управления на языке национального меньшинства. Также будет предусмотрена возможность подачи заявления в письменной или устной форме на языке национального меньшинства и получения ответа на том же языке.
На таких территориях предлагается разрешить написание названий населенных пунктов, улиц, субъектов управления, топографических указателей на языке национального меньшинства наряду с государственным языком. Предлагается предоставить муниципальному совету право утверждать названия местностей и улиц на языке национального меньшинства.
В законопроекте также упоминается запрет на „ассимиляцию лиц, принадлежащих к национальному меньшинству, против их воли“.
Предлагается также включить в закон положение о том, что „при усилении преподавания государственного языка не могут ухудшаться условия изучения родного языка национального меньшинства“.
Авторы проекта предлагают расширить определение национального меньшинства. Если Сейм одобрит это, то это будут граждане Литовской Республики, проживающие на территории страны, „имеющие долгосрочные, прочные и постоянные связи с Литовской Республикой“, (...) для которых характерны черты, отличные от литовской идентичности – культура, язык, обычаи, религия, которые они стремятся сохранить.
Законом также предлагается регламентировать написание личных имен представителей национальных меньшинств в официальных документах. Фамилии и имена таких жителей, по их желанию, в документах будут написаны в соответствии с правилами орфографии языка национального меньшинства. Также предусмотрено, что имя и фамилия лица, принадлежащего к национальному меньшинству, могут быть написаны латинскими буквами с диакритическими знаками.
Предлагается, чтобы новая редакция Закона о национальных меньшинствах вступила в силу 1 января 2026 года.
Напомним, что 1 января этого года вступил в силу новый Закон о национальных меньшинствах, принятый Сеймом прошлого созыва и инициированный бывшим министром юстиции, депутатом Эвелиной Добровольской.