Предлагается скорректировать новый Закон о нацменьшинствах: как решать проблемы с названиями улиц и именами собственными?

В муниципалитетах, где по данным всеобщей переписи населения национальное меньшинство составляет не менее 10 проц. от общей численности жителей, предлагается разрешить общение с органами государственного управления на языке национального меньшинства. Также будет предусмотрена возможность подачи заявления в письменной или устной форме на языке национального меньшинства и получения ответа на том же языке.