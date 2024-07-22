Предлагается изменить порядок утраты гражданства: будут оцениваться негативные последствия для Литвы

В случае одобрения в Сейме учреждения, прежде чем принять решение об утрате гражданства Литовской Республики, должны будут оценить последствия такого решения не только для лица, теряющего гражданство, но и для интересов страны.
По мнению Д. Асанавичюте, автоматический процесс утраты гражданства, предусмотренный в настоящее время в законе, вызывает сомнения.
„В настоящее время процедура полностью автоматическая, не прислушиваются к самому человеку, не углубляются в его связи с государством, принесенная ему польза, мотивы приобретения гражданства другого государства. Не учтено также, какие негативные последствия будут иметь для человека и государства, которое теряет таким образом около тысячи граждан Литовской Республики в год. Поэтому предлагаю дополнить процедуру утраты гражданства дополнительным этапом – оценкой последствий для человека и государства, чтобы в такой оценке участвовал сам человек и было сохранено его право на независимое и беспристрастное решение суда относительно его прав“, - говорит в пояснительной записке к документу Д. Асанавичюте.
Поправки к закону предусматривают, что административный суд первой инстанции при получении обращения гражданина, президента, министра внутренних дел или уполномоченных государственных органов принимал решение о последствиях утраты гражданства для человека и интересов государства. Этот суд также будет разрешать споры относительно решений, принятых учреждениями по вопросам гражданства.
В проекте также предлагается, чтобы указ об утрате гражданства подписывал не только министр внутренних дел, как сейчас, но и президент Литовской Республики по предложению Комиссии по гражданству. Главе страны также будет предоставлено исключительное право не подписывать указ об утрате гражданства, если последствия для гражданина или интересов государства будут оценены как негативные.
Д. Асанавичюте предлагает обязать лиц, приобретших гражданство другого государства, уведомлять об этом власти Литвы по истечении срока действия документа, удостоверяющего гражданство лица. В настоящее время об этом необходимо сообщить в течение 2 месяцев с момента приобретения гражданства другого государства.
По ее мнению, это был бы эффективный и работающий механизм информирования о приобретении гражданства другой страны.
Предлагается, чтобы поправки в Закон о гражданстве вступили в силу 1 сентября 2029 года.
Вместе с Д. Асанавичюте поправки вносят члены Сейма Арминас Лидяка, Андрюс Багдонас, Ева Качинскайте-Урбонене, Томас Витаутас Раскявичюс и др.