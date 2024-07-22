Предлагается изменить порядок утраты гражданства: будут оцениваться негативные последствия для Литвы

В случае одобрения в Сейме учреждения, прежде чем принять решение об утрате гражданства Литовской Республики, должны будут оценить последствия такого решения не только для лица, теряющего гражданство, но и для интересов страны.

„В настоящее время процедура полностью автоматическая, не прислушиваются к самому человеку, не углубляются в его связи с государством, принесенная ему польза, мотивы приобретения гражданства другого государства. Не учтено также, какие негативные последствия будут иметь для человека и государства, которое теряет таким образом около тысячи граждан Литовской Республики в год. Поэтому предлагаю дополнить процедуру утраты гражданства дополнительным этапом – оценкой последствий для человека и государства, чтобы в такой оценке участвовал сам человек и было сохранено его право на независимое и беспристрастное решение суда относительно его прав“, - говорит в пояснительной записке к документу Д. Асанавичюте.