Предано огласке письмо Жемайтайтиса литваку Каплану: вместо извинений – насмешки

По данным центра, информация с оскорблениями в адрес лица еврейской национальности передана в прокуратуру.

„По нашему мнению такое исполненное ненавистью эл. письмо показывает, что г. Жемайтайтиса, который утверждает, что его не так поняли, на самом деле поняли правильно. Вернувшийся в парламент политик как в публичной коммуникации, так и в электронной переписке высказывал ненависть в адрес евреев“, – писали в Facebook представители центра.

Как ранее указал Каплан, в письме Жемайтайтис не извинялся, а продолжал издеваться и насмехаться.

„Копи свои гроши и на еду и на лечение, поскольку я слышал, что американский президент Дж.Байден доведет страну до банкротства!“, – писал депутат.