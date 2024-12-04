2024.12.04 07:00

Предано огласке письмо Жемайтайтиса литваку Каплану: вместо извинений – насмешки

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Remigijus Žemaitaitis
Remigijus Žemaitaitis
ФОТО: Dainius Labutis | Elta

Несколько недель назад литвак Лёва Каплан обратился в Генпрокуратусу в связи с ответом Ремигиюса Жемайтайтиса на его письмо. По словам Каплана, политик его оскорбил. Сам Жемайтайтис заявил, что ничего такого не писал и назвал это провокацией. 3 декабря Литовский центр мониторинга прав человека предал огласке письмо Жемайтайтиса.

По данным центра, информация с оскорблениями в адрес лица еврейской национальности передана в прокуратуру.

„По нашему мнению такое исполненное ненавистью эл. письмо показывает, что г. Жемайтайтиса, который утверждает, что его не так поняли, на самом деле поняли правильно. Вернувшийся в парламент политик как в публичной коммуникации, так и в электронной переписке высказывал ненависть в адрес евреев“, – писали в Facebook представители центра.

Как ранее указал Каплан, в письме Жемайтайтис не извинялся, а продолжал издеваться и насмехаться.

„Копи свои гроши и на еду и на лечение, поскольку я слышал, что американский президент Дж.Байден доведет страну до банкротства!“, – писал депутат.

К письму Жемайтайтис присоединил аудиозапись, с песней, в которой призывали к расправе над евреями.

На фото, которым поделился центр, видно, что письмо Каплану было выслано с эл. почты Жемайтайтиса.

Напомним, что в начале ноября Жемайтайтис призывал своих приспешников приходить на акцию протеста к дому Витаутаса Ландсбергиса. За эти призывы полиция начала расследование.

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