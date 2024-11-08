Правящую коалицию в Литве будут формировать СДПЛ, "Во имя Литвы" и "Заря Немана"

„Контуры (коалиции) очевидно ясны. Принципиальное соглашение достигнуто. Партиям будет предложено определиться по поводу коалиции. Коалицию должны составить упомянутые три партии – социал-демократы, демократы и „Заря Немана“, сообщил в пятницу журналистам в Сейме Г. Палуцкас.
Политик заверил, что между этими тремя партиями „нет разногласий“. Правда, Г. Палуцкас не ответил, как политические силы распределили посты в Сейме и правительстве. По его словам, проект коалиционного соглашения включает в себя эти пункты, но их сначала должны оценить партии „Во имя Литвы“ и „Заря Немана“.
„Все эти вопросы уже обсуждены, решения по ним должны принять именно руководящие органы партий“, - сказал депутат Сейма, претендующий на пост премьер-министра, не раскрывая, кто из партнеров по коалиции может получить пост спикера Сейма.
„Политическая культура требует, чтобы сначала эти проекты увидели те, кто принимает решения“, - добавил вице-председатель СДПЛ, отметив, что коалиционное соглашение планируется подписать на следующей неделе.
Кроме того, коалиционное соглашение, отметил Г. Палуцкас, определит и условия, если другие отдельные члены Сейма захотят присоединиться к правящему большинству.
СКЗЛ о решениях пока не проинформированы
На вопрос, проинформировала ли СДПЛ о рамках будущей коалиции Союз крестьян и зеленых Литвы (СКЗЛ), который ранее претендовал в правящее большинство, Г. Палуцкас ответил, что у него еще не было времени сделать это.