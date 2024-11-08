2024.11.08 11:48

Правящую коалицию в Литве будут формировать СДПЛ, "Во имя Литвы" и "Заря Немана"

 
ru.DELFI.lt
ELTA

Кандидат на пост премьер-министра от Социал-демократической партии Литвы (СДПЛ) Гинтаутас Палуцкас говорит, что новое правящее большинство будет состоять из трех политических сил – Социал-демократов, которых он представляет, „Во имя Литвы“ во главе с Саулюсом Сквернялисом и возглавляемой Ремигиюсом Жемайтайтисом „Зари Немана“.

„Контуры (коалиции) очевидно ясны. Принципиальное соглашение достигнуто. Партиям будет предложено определиться по поводу коалиции. Коалицию должны составить упомянутые три партии – социал-демократы, демократы и „Заря Немана“, сообщил в пятницу журналистам в Сейме Г. Палуцкас.

Политик заверил, что между этими тремя партиями „нет разногласий“. Правда, Г. Палуцкас не ответил, как политические силы распределили посты в Сейме и правительстве. По его словам, проект коалиционного соглашения включает в себя эти пункты, но их сначала должны оценить партии „Во имя Литвы“ и „Заря Немана“.

„Все эти вопросы уже обсуждены, решения по ним должны принять именно руководящие органы партий“, - сказал депутат Сейма, претендующий на пост премьер-министра, не раскрывая, кто из партнеров по коалиции может получить пост спикера Сейма.

„Политическая культура требует, чтобы сначала эти проекты увидели те, кто принимает решения“, - добавил вице-председатель СДПЛ, отметив, что коалиционное соглашение планируется подписать на следующей неделе.

Кроме того, коалиционное соглашение, отметил Г. Палуцкас, определит и условия, если другие отдельные члены Сейма захотят присоединиться к правящему большинству.

СКЗЛ о решениях пока не проинформированы

На вопрос, проинформировала ли СДПЛ о рамках будущей коалиции Союз крестьян и зеленых Литвы (СКЗЛ), который ранее претендовал в правящее большинство, Г. Палуцкас ответил, что у него еще не было времени сделать это.

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