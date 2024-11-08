Правящую коалицию в Литве будут формировать СДПЛ, "Во имя Литвы" и "Заря Немана"

„Контуры (коалиции) очевидно ясны. Принципиальное соглашение достигнуто. Партиям будет предложено определиться по поводу коалиции. Коалицию должны составить упомянутые три партии – социал-демократы, демократы и „Заря Немана“, сообщил в пятницу журналистам в Сейме Г. Палуцкас.

Политик заверил, что между этими тремя партиями „нет разногласий“. Правда, Г. Палуцкас не ответил, как политические силы распределили посты в Сейме и правительстве. По его словам, проект коалиционного соглашения включает в себя эти пункты, но их сначала должны оценить партии „Во имя Литвы“ и „Заря Немана“.