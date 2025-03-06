Правящие рассматривают возможность по более низкой ставке обложить налогом недвижимость от 20 000 евро

„Сейчас есть 0,5 проц. („пол“ для ставки налогообложения недвижимости — ELTA), такой суммы точно не будет, она может составлять 0,1, 0,2, 0,3 проц., в зависимости от стоимости. Ну, и повысить верхнюю планку, потому что стоимость жилья постепенно растет и есть очень дорогие постройки“, – заявил социал-демократ.

По его словам, жилье стоимостью до 150 тыс. евро будет облагаться налогом по более низкой ставке, чем ныне действующая минимальная ставка налога на недвижимость – 0,5 проц. Также, по словам А. Сисаса, рассматривается вопрос о дополнительном налогообложении наиболее дорогостоящих объектов недвижимости.

„Речь идет о том, чтобы сделать не один, а несколько ступеней до 150 тыс. евро“, – заявил А. Сисас в эфире радиостанции LRT в четверг.

„Если недвижимость в последний для уплаты налогов утверждалась в 2021 году, то по статистике, если бы в этом году были утверждены новые стоимости, они бы выросли до 70 проц. Уже в сентябре мы должны знать предварительные стоимости“, – пояснила она.

„Что касается недвижимости, то в этом году будут определены налоговые величины, которые вступят в силу с 1 января 2026 года“, – сказала Л. Канишаускене.

По словам депутата, Минфин подсчитал, что 40 проц. собственников жилья владеют недвижимостью стоимостью более 20 тыс. евро. Однако руководитель отдела оценки имущества для государственных целей Центра реестров Лина Канишаускене отметила, что последняя налоговая оценка недвижимости проводилась в 2021 году, и после очередной оценки стоимость жилья может значительно вырасти.

По словам представителя Центра реестров, стоимость жилья в Литве растет каждый год, начиная с 2011 года.

„Каждый год растет по-разному, в зависимости от рынка. (...) С 2011 года стоимость недвижимости стабильно росла, в прошлом году – примерно на 9 проц., в позапрошлом – примерно на 12 проц.“, – сказала она.

Консерваторы Сейма Миндаугас Линге и Гинтаре Скайсте в Сейме прошлого созыва зарегистрировали поправку к закону о налоге на недвижимость.

В ней предлагается установить ставки налога на жилье в диапазоне от 0,05 до 0,5 проц., на коммерческую недвижимость – „ножницы“ в 0,5–3 проц., а к заброшенной недвижимости применять ставки в размере 0,5-4 проц.