Правящие предлагают в середине февраля созвать внеочередную сессию Сейма

"Проводится сбор подписей для созыва внеочередной сессии с 12 по 15 февраля включительно", - сообщил Elta Ю. Разма.

"Надеюсь, что сегодня процесс завершится и, может быть, сегодня все будет оформлено официально", - добавил заместитель председателя Сейма.

Консерватор не скрывает, что главным поводом для внеочередной сессии является протест фермеров, прошедший в Вильнюсе на прошлой неделе, и высказанные в ходе него требования.

"Основной предлог – принятие поправок в Закон об акцизах, касающихся более широкого использования зеленого топлива и акцизов на сжиженный нефтяной газ. Но, конечно, будут и другие вопросы", - сказал политик.

Ю. Разма подчеркивает, что решение о созыве внеочередной сессии Сейма было принято совместным решением правящих, эта инициатива согласована со спикером Сейма.