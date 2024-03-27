Правоохрана наведалась в офис Партии труда

Первым об этом сообщил портал 15min.
Пресс-секретарь Генпрокуратуры Гинтаре Виткаускайте-Шаткаускене сказала Delfi, что расследование проводит Европейская прокуратура. Когда портал получит комментарии Европейской прокуратуры, публикация будет дополнена.
Заместитель председателя Партии труда Виктор Федоров сказал Delfi, что у него немного информации о причинах посещения офиса сотрудниками правоохранительных органов.
Политик сказал, что знает только, что у Партии труда в деле нет никакого статуса.
"Поздно вечером адвокат партии информировал меня, что в офисе проводят какие-то процессуальные действия, но меня не информировали, о каком деле идет речь, поскольку подписан какой-то протокол о неразглашении. Меня лишь информировали, поскольку для меня это актуально, что у партии нет никакого статуса, она напрямую ни с чем не связана. Другой информации у меня нет, больше никто ничего не сообщал, я бы хотел получить больше информации", – сказал Федоров.
По его сведениям, сотрудники правоохраны изъяли документы, но он не знает, какие конкретно.
"Меня информировали о изъятии документов, но я не знаю, какие именно изъяли", – сказал политик.
Председатель партии Андрюс Мазуронис сказал: "Вчера в офисе Партии труда сотрудниками Службы расследования финансовых преступлений (СРФП) были проведены определенные процессуальные действия в рамках расследования, в котором сама партия не фигурирует и которое не связано с нынешним руководством партии и ее представителями, занимающими какие-то посты. Я не могу разглашать подробности, поскольку подписал документ о не разглашении, но могу сказать, что оно связано с деятельностью бывшего руководства партии в Европарламенте. Это значит, что в ближайшее время партия либо должна будет корректировать список кандидатов в ЕП, либо менять председателя партии".
Партию труда в 2003 г. основал нынешний европарламентарий Виктор Успасских.