Правоохрана наведалась в офис Партии труда

"Поздно вечером адвокат партии информировал меня, что в офисе проводят какие-то процессуальные действия, но меня не информировали, о каком деле идет речь, поскольку подписан какой-то протокол о неразглашении. Меня лишь информировали, поскольку для меня это актуально, что у партии нет никакого статуса, она напрямую ни с чем не связана. Другой информации у меня нет, больше никто ничего не сообщал, я бы хотел получить больше информации", – сказал Федоров.