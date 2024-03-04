Правление Сейма обсудит с президентом работу весенней сессии парламента

Президент страны и руководство Сейма встречаются дважды в год – перед началом весенней и осенней сессий – для обсуждения законопроектов.

В феврале президент представил список проектов, предложенных к весенней сессии Сейма, в который он предлагает включить законодательные инициативы в сферах социальной защиты и здравоохранения, экономической политики, юстиции, национальной безопасности и правопорядка.

Глава страны предлагает Сейму рассмотреть поправки в Закон о налоге на доходы физических лиц, цель которых – оказать большую поддержку работающим и воспитывающим детей семьям за счет снижения дохода на доходы физических лиц с семей и увеличения доходов воспитывающих детей.