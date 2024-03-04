Правление Сейма обсудит с президентом работу весенней сессии парламента

 
ELTA
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ФОТО: ELTA / Josvydas Elinskas
Перед началом весенней сессии Сейма правление парламента встретится с президентом Гитанасом Науседой и обсудит работу предстоящего политического сезона.

Президент страны и руководство Сейма встречаются дважды в год – перед началом весенней и осенней сессий – для обсуждения законопроектов.

В феврале президент представил список проектов, предложенных к весенней сессии Сейма, в который он предлагает включить законодательные инициативы в сферах социальной защиты и здравоохранения, экономической политики, юстиции, национальной безопасности и правопорядка.

Глава страны предлагает Сейму рассмотреть поправки в Закон о налоге на доходы физических лиц, цель которых – оказать большую поддержку работающим и воспитывающим детей семьям за счет снижения дохода на доходы физических лиц с семей и увеличения доходов воспитывающих детей.

Также на весенней сессии президент предлагает Сейму рассмотреть пакет законопроектов, которые расширят возможности передвижения пассажирским транспортом для наиболее уязвимых слоев общества, испытывающих наибольший риск бедности. Инициативы президента включают призывы предоставить муниципалитетам больше автономии в обслуживании и развитии дорожной инфраструктуры, предложения ужесточить ответственность за действия, связанные с незаконным диспонированием электронными сигаретами.

В свою очередь правительство также утвердило программу работы весенней сессии. Среди главных инициатив – поправки в Закон об азартных играх, уже внесенный в Сейм проект реформы призыва, правовые акты, связанные с расширением национальных санкций против граждан России и Беларуси.

В марте Минфин совместно с Минсоцзащиты и труда планируют вернуться к рассмотрению пакета налоговой реформы, который уже несколько месяцев стопорится в Сейме.

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