Правительство: в пятницу Евросовет получит заявку Литвы на предоставление займов на оборону

„На предыдущем заседании правительства в среду было принято постановление о среднесрочном бюджетном плане Литвы и годовом отчете о ходе его реализации. Данным постановлением Министерство финансов уполномочено обратиться в Евросовет с просьбой о предоставлении дополнительных средств на оборону без нарушения дисциплинарных правил ЕС“, — заявил советник премьер-министра Тадас Винокурас в комментарии, направленном в пятницу агентству Elta.
„Постановление вступило в силу через один рабочий день и будет принято к исполнению немедленно — официальное обращение Минфина поступит в Евросовет сегодня“, — заверил он.
Европейская комиссия (ЕК) в среду опубликовала перечень стран, которые официально обратились с заявкой на заем дополнительных средств на оборону без нарушения дисциплинарных правил ЕС.
Среди официально обратившихся стран – Словакия, Словения, Греция, Венгрия, Бельгия, Португалия, Дания, Германия, Польша, Латвия, Эстония и Финляндия. Однако Швеции и Литвы в перечне нет.
Этой новостью в четверг поделился в фейсбуке депутат Европарламента Виргиниюс Синкявичюс, поднимая вопрос „где Литва? „.“Не сомневаюсь, что наше правительство также планирует обратиться, но мы и снова плетемся в хвосте стран ЕС“, — подчеркнул он.
Критически отреагировала на этот пост и Агне Ширинскене, депутат от демократов „Во имя Литвы „Агне Ширинскене, которая решила остаться в правящей коалиции. По ее словам, в последнее время „правительство было занято спасением социал-демократа Арунаса Дуденаса“.
Между тем, представитель оппозиционных „крестьян“ Дайнюс Гайжаускас назвал новость о том, что Литва не обращалась за займом на финансирование обороны, „ударом в солнечное сплетение“.