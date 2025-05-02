2025.05.02 12:14

Правительство: в пятницу Евросовет получит заявку Литвы на предоставление займов на оборону

 
ru.DELFI.lt
Finansų ministerija
Finansų ministerija
ФОТО: ELTA / Dainius Labutis

На фоне возникающих в публичном поле вопросов о том, почему Литва, в отличие от других стран, до сих пор официально не обратилась в Европейский совет (Евросовет) по поводу займов на оборону без нарушения дисциплинарных правил ЕС, правительство уверяет, что уже в эту пятницу Брюссель получит заявку Министерства финансов.

„На предыдущем заседании правительства в среду было принято постановление о среднесрочном бюджетном плане Литвы и годовом отчете о ходе его реализации. Данным постановлением Министерство финансов уполномочено обратиться в Евросовет с просьбой о предоставлении дополнительных средств на оборону без нарушения дисциплинарных правил ЕС“, — заявил советник премьер-министра Тадас Винокурас в комментарии, направленном в пятницу агентству Elta.

„Постановление вступило в силу через один рабочий день и будет принято к исполнению немедленно — официальное обращение Минфина поступит в Евросовет сегодня“, — заверил он.

Европейская комиссия (ЕК) в среду опубликовала перечень стран, которые официально обратились с заявкой на заем дополнительных средств на оборону без нарушения дисциплинарных правил ЕС.

Среди официально обратившихся стран – Словакия, Словения, Греция, Венгрия, Бельгия, Португалия, Дания, Германия, Польша, Латвия, Эстония и Финляндия. Однако Швеции и Литвы в перечне нет.

Этой новостью в четверг поделился в фейсбуке депутат Европарламента Виргиниюс Синкявичюс, поднимая вопрос „где Литва? „.“Не сомневаюсь, что наше правительство также планирует обратиться, но мы и снова плетемся в хвосте стран ЕС“, — подчеркнул он.

Критически отреагировала на этот пост и Агне Ширинскене, депутат от демократов „Во имя Литвы „Агне Ширинскене, которая решила остаться в правящей коалиции. По ее словам, в последнее время „правительство было занято спасением социал-демократа Арунаса Дуденаса“.

Между тем, представитель оппозиционных „крестьян“ Дайнюс Гайжаускас назвал новость о том, что Литва не обращалась за займом на финансирование обороны, „ударом в солнечное сплетение“.

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