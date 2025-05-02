Правительство: в пятницу Евросовет получит заявку Литвы на предоставление займов на оборону

На фоне возникающих в публичном поле вопросов о том, почему Литва, в отличие от других стран, до сих пор официально не обратилась в Европейский совет (Евросовет) по поводу займов на оборону без нарушения дисциплинарных правил ЕС, правительство уверяет, что уже в эту пятницу Брюссель получит заявку Министерства финансов.