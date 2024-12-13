Правительство уточнило бюджет на следующий год: больше средств на финансирование ДГБ, дороги и школьную корзину

„Еще одна важная коррекция, которую нам удалось сделать, — это увеличить на 7,3 млн евро финансирование учреждений, работающих в сфере безопасности. Из них 6 млн евро Департаменту государственной безопасности. Договорились, что будет разработано программное обеспечение, которое вместо конкретных людей сможет быстрее осуществлять регистрацию и другие необходимые работы, связанные с гражданами третьих стран, попадающими на территорию Литвы“, — заявил министр финансов.

Более 7 млн евро предусмотрено для финансирования учреждений, работающих в сфере безопасности, большую часть из которых – для ДГБ.

„Потребности в обороне страны огромны (...). Для выплаты авансов необходимы денежные ресурсы, которые мы можем только занять. Таким образом, 800 млн евро для увеличения лимита заимствования, который закреплен в законе о бюджете. Права заимствования предоставлены Министерству финансов“, – сказал он.

„Нам удалось найти финансирование и на несколько гражданских целей. Прежде всего, хотелось бы отметить здесь программу гравийных дорог (...) прежнее правительство не предусмотрело никакого финансирования до 2025 года, нам удалось найти возможность и выделить 20 млн евро на финансирование асфальтирования гравийных дорог уже в следующем году. Я уверен, что в будущем эта сумма будет расти“, – сказал министр.

Р. Шаджюс пояснил, что в будущем финансирование асфальтирования гравийных дорог должно быть еще больше. Он также выделил дополнительные средства на неформальную школьную корзину.

„600 тыс. евро выделено на обеспечение председательства Литвы в Совете ЕС и безопасность дипмиссий, работа будет проделана уже в следующем году, хотя председательство будет в 2027 году“, – сказал он.

„Еще один важный вопрос – это неформальная школьная корзина. (...) В этом году на эти цели было выделено 20 млн евро, мы нашли возможность наметить дополнительные 5 млн евро“, – заверил он.

Министр финансов также сообщил, что 2,5 млн евро будет выделено для того, чтобы транспортной льготой могли воспользоваться граждане в возрасте 65 лет и старше. Также 200 тыс. евро будет предусмотрено на учреждение должности омбудсмена для малого и среднего бизнеса.

„Транспортная льгота, мы нашли возможность предоставлять ее людям не с 70 лет, а с наступления пенсионного возраста. Для этого мы нашли 2,5 млн евро на увеличение финансирования, по сравнению с тем, что запланировано“, – сказал Р. Шаджюс.