Правительство учредило комиссию по сокращению бюрократии

Это предусмотрено в постановлении правительства, принятом в среду.
Новая Комиссия по устранению чрезмерных требований к бизнесу будет разрешать межведомственные разногласия, возникающие при представлении различными министерствами своих предложений о том, как государство может более эффективно применять административные требования, предъявляемые к бизнесу. Планируется, что, по крайней мере, на начальном этапе заседания Комиссии будут проводиться регулярно.
На заседании министр экономики и инноваций Лукас Савицкас предложил добавить в постановление пункт, позволяющий возглавляемому им министерству не только разрешать споры, но и иметь возможность инициировать конкретные изменения.
„Мы прекрасно понимаем, что вопрос лидерства чрезвычайно важен, и я действительно вижу четкое лидерство как со стороны премьер-министра, так и со стороны нашего политического сообщества в решении вопросов сокращения бюрократии“, - сказал Л. Савицкас, попросив включить в постановление возможность включения премьер-министра и министров в качестве сменных членов Комиссии.
После заседания сам премьер-министр Гинтаутас Палуцкас сказал, что надеется, что новая Комиссия поможет ускорить процессы сокращения административного бремени.
„Мы видим большую инертность, мы видим некий инстинкт самосохранения, который часто присутствует в учреждениях, что не позволяет быстрее принимать решения, и люди месяцами не могут решить элементарные вопросы“, - заявил премьер-министр журналистам.
В состав комиссии войдут 8 представителей неправительственных организаций и столько же представителей государственных учреждений – принцип паритета ранее в ходе обсуждений работы такой комиссии был предложен бизнес-организациями.
Комиссию по сокращению бюрократии возглавит канцлер правительства, в ее состав войдут заместитель премьер-министра, делегированные представители Министерства экономики и инноваций, а также министерств окружающей среды, энергетики, финансов, социальной защиты и труда, внутренних дел и сельского хозяйства.
Бизнес представят представители Литовской конфедерации промышленников и бизнеса, ассоциаций Investors’ Forum и Infobalt, а также Литовской ассоциации торгово-промышленных и ремесленных палат, Литовской конфедерации работодателей и Литовского совета малого и среднего бизнеса.
Своего представителя также делегирует Ассоциация самоуправлений Литвы.