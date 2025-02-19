Правительство учредило комиссию по сокращению бюрократии

Это предусмотрено в постановлении правительства, принятом в среду.

Новая Комиссия по устранению чрезмерных требований к бизнесу будет разрешать межведомственные разногласия, возникающие при представлении различными министерствами своих предложений о том, как государство может более эффективно применять административные требования, предъявляемые к бизнесу. Планируется, что, по крайней мере, на начальном этапе заседания Комиссии будут проводиться регулярно.

На заседании министр экономики и инноваций Лукас Савицкас предложил добавить в постановление пункт, позволяющий возглавляемому им министерству не только разрешать споры, но и иметь возможность инициировать конкретные изменения.