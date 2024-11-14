Правительство Шимоните сложило полномочия перед президентом после приведения к присяге нового Сейма

В свою очередь президент возложил на Кабинет министров временные обязанности до назначения нового правительства.
В соответствии с законом, правительство возвращает свои полномочия после принесения присяги новоизбранного Сейма – премьер-министр подает письменное заявление главе страны.
Социал-демократическая партия (СДПЛ), победившая на выборах и сформировавшая правящую коалицию, выдвинула на пост премьер-министра нового правительства кандидатуру вице-председателя политической силы Гинтаутаса Палуцкаса.
Глава страны должен внести в Сейм кандидатуру премьер-министра не позднее чем в течение 15 дней. После утверждения Сеймом премьер-министра президент назначает его и поручает сформировать правительство, которое позже также утверждается главой страны.