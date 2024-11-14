2024.11.14 17:20

Правительство Шимоните сложило полномочия перед президентом после приведения к присяге нового Сейма

 
ru.DELFI.lt
ELTA
Ingrida Šimonytė, Saulius Skvernelis
Ingrida Šimonytė, Saulius Skvernelis
ФОТО: Josvydas Elinskas | Elta

После приведения к присяге нового Сейма в четверг премьер-министр Ингрида Шимоните вернула полномочия правительства главе страны Гитанасу Науседе.

В свою очередь президент возложил на Кабинет министров временные обязанности до назначения нового правительства.

В соответствии с законом, правительство возвращает свои полномочия после принесения присяги новоизбранного Сейма – премьер-министр подает письменное заявление главе страны.

Социал-демократическая партия (СДПЛ), победившая на выборах и сформировавшая правящую коалицию, выдвинула на пост премьер-министра нового правительства кандидатуру вице-председателя политической силы Гинтаутаса Палуцкаса.

Глава страны должен внести в Сейм кандидатуру премьер-министра не позднее чем в течение 15 дней. После утверждения Сеймом премьер-министра президент назначает его и поручает сформировать правительство, которое позже также утверждается главой страны.

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