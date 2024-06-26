Правительство решило расторгнуть договор о взаимном налогообложении между Литвой и Россией

Кабмин в среду принял проект прекращения действия договора с Россией о двойном налогообложении доходов и капитала и предотвращении налоговых нарушений.
Как было объявлено, этот договор, заключенный в 1999 году, направлен на укрепление экономического сотрудничества между Литвой и Россией. Однако, по мнению Минфина, из-за „грубых“ нарушений Россией международного права, поскольку страна продолжает военную агрессию против Украины, содействие более тесным связям со страной-агрессором больше не соответствует национальным интересам Литвы.
По словам Минфина, подготовившего проект, еще в августе 2023 года Россия объявила о временной приостановке применения некоторых статей договора с Литвой. Эти части договора ограничивают право одного подписавшего государства облагать налогом доходы предприятий и жителей другого подписавшего государства, полученные из его источников.
В ответ на это решение России Литва представила встречную дипломатическую ноту. Принимая во внимание это заявление Литвы, Россия тогда еще раз подтвердила, что, способствуя санкциям, введенным Европейским союзом (ЕС) против России, Литва сама нарушила нормы международного права. Поэтому, по мнению Москвы, решение о прекращении применения части статей договора является законным.