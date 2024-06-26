Правительство решило расторгнуть договор о взаимном налогообложении между Литвой и Россией

Кабмин в среду принял проект прекращения действия договора с Россией о двойном налогообложении доходов и капитала и предотвращении налоговых нарушений.

Как было объявлено, этот договор, заключенный в 1999 году, направлен на укрепление экономического сотрудничества между Литвой и Россией. Однако, по мнению Минфина, из-за „грубых“ нарушений Россией международного права, поскольку страна продолжает военную агрессию против Украины, содействие более тесным связям со страной-агрессором больше не соответствует национальным интересам Литвы.