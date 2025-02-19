Правительство предложит Сейму увеличить пособие на погребение до 770 евро

В поправках к закону, внесенных Линасом Йонаускасом, Оринтой Лейпуте, Кястутисом Вилкаускасом, Римой Башкене и другими парламентариями, говорится, что из-за значительного роста цен на товары и услуги, в настоящее время выделяемого государством пособия на погребение недостаточно – фактические расходы на похороны составляют в среднем от 1,7 до 2 тысяч евро.

Правительство одобрило закон, но предлагает его доработать.

Парламентарии предлагают увеличить размер пособия на погребение с 8 до 16 размеров базового социального пособия (БСП). Закон был внесен в Сейм в прошлом году, когда размер БСП составлял не 70 евро, как сейчас, а 55 евро.