Правительство предложит Сейму увеличить пособие на погребение до 770 евро

В поправках к закону, внесенных Линасом Йонаускасом, Оринтой Лейпуте, Кястутисом Вилкаускасом, Римой Башкене и другими парламентариями, говорится, что из-за значительного роста цен на товары и услуги, в настоящее время выделяемого государством пособия на погребение недостаточно – фактические расходы на похороны составляют в среднем от 1,7 до 2 тысяч евро.
Правительство одобрило закон, но предлагает его доработать.
Парламентарии предлагают увеличить размер пособия на погребение с 8 до 16 размеров базового социального пособия (БСП). Закон был внесен в Сейм в прошлом году, когда размер БСП составлял не 70 евро, как сейчас, а 55 евро.
Таким образом, нынешнее пособие на похороны уже выросло с 440 до 560 евро, а парламентарии говорят, что его следует увеличить до 1120 евро.
В заключении правительства говорится, что размер пособия должен быть увеличен не до 16, а до 11 БСП. Для реализации этого предложения из государственного бюджета потребуется выделить дополнительно 8,7 млн евро по сравнению с предложением парламентариев – около 23,1 млн евро.
Поскольку в государственном бюджете на этот год не предусмотрены необходимые средства для увеличения пособия, правительство также предлагает, чтобы закон вступил в силу с января следующего года.
Рассмотрение поправок к Закону о поддержке в случае смерти продолжится в Сейме.